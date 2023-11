La llorona del 11 de noviembre de 2023

LOS FINQUEROS

Lo que circuló en redes ayer fue el pocotón de fincas a nombre de Saúl y de Genaro, que tienen repartidas por todo el país. ¡Santa cachimba!

AFILÁNDOSE

No ha terminado 2023 y encima con huelga, pero la dirigencia docente ya se prepara para exigir otro aumento salarial en 2024. ¡Santa Cachimba!

SEQUÍAS

Dicen los expertos que El Niño seguirá jodiendo hasta por lo menos abril. Por suerte acá ya estamos en temporada seca y las lluvias debieran empezar su ciclo en mayo. Por lo pronto, compre su abanico.

COINCIDENCIAS

El Día del Patriota se celebra los 14 de noviembre. Ese mismo día es el sepelio de Mauro en el Santuario a la 1:30 pm. Ese día se conmemoran los 15 años del fallecimiento de su tío, el patriota Carlos Iván Zúñiga.

EL RESBALOSO

Dice que ahora que invitan a comentar sus opiniones, Richard Morales está muy resbaloso. Que mejor lo van a recomendar para carnavales, porque está como guabina. ¡Ataja!

ARENGA

Dicen que un alcalde de la tierra de los dos mares en su discurso de grito de independencia del 9 de noviembre en vez de hacer honor a la gesta separatista, arremetió contra el gobierno central, diputados y unas páginas para justificar su precaria administración, el pueblo no olvida. ¿Desesperación? ¡Ay madre!

SIN VASELINA

El influyente diario norteamericano The Hill, bajo la pluma de Tobias Burns, publica el 1 de noviembre una nota en que confirma que las multinacionales eluden impuestos utilizando principalmente los paraísos fiscales de Islas Caimán, Bermuda, Hong Kong, Luxemburgo y Países Bajos. Confirma además que la UE se opone rotundamente a que sea la ONU la que negocie las nuevas reglas fiscales globales en un campo nivelado.

¡AY LONDONGRADO!

El diario inglés Telegraph, de 10 de noviembre, confirma que el mercado inmobiliario de Londongrado sigue siendo utilizado para lavar dinero. En esta ocasión resalta como los capos asiáticos de las drogas adquieren propiedades sin problema alguno.

EL RETO

El griego retó a boxear a Saúl, pero el dirigente obrero no le ha respondido. Me imagino que Juan Carlos Tapia y Daniel Alonso, si se concreta esta cartelera, no dudarán en transmitirla. ¡Ajooo!

FÚCHELE

La gente de Sal de las Redes no quiere juntarse ni que la mezclen con las protestas de educadores ni del Suntracs. Ayer se mandaron un catilinaria advirtiendo esto. ¡Fúchele!

DE MEDALLA

La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, otorgó la medalla Rufina Alfaro a la diputada Mayín Correa, en acto que se celebró este 10 de noviembre, Día del Grito de Independencia de la Villa de los Santos, evento que lleva 32 años de efectuarse.

RÍO REVUELTO

Me mandan esto: Ante la situación del país muchos han querido pescar en rio revuelto y han generado una serie de videos anónimos, sin responsables, utilizando información falsa para desacreditar empresas de otros rubros, como la transmisión eléctrica. Esto no ayuda a la estabilidad económica del país. Ahuyenta la inversión.