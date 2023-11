La llorona del 15 de noviembre de 2023

BILLETÓN

Dice que los candidatos presidenciales por la libre postulación se van a repartir $2,5 melones. Que Zulay recibirá $901.000, Maribel, $838.000 y Melitón, $804.000. ¡Ajoooo!

DESEMPLEO

Dice que los centros comerciales le pusieron pausa a las contrataciones por fin de año. Que son como 15.000 puestos de trabajo que ahora no van por el efecto económico que están teniendo las huelgas. ¡Mejeto!

DESEMPLEO II

Los empresarios le dicen al GobierNito que urge tomar acciones para preservar la paz social y “detener todo el daño” que experimenta el sector.

PÉRDIDAS

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo Gill, hizo una conferencia ayer para expresar que son $1.700 melones lo que va de pérdidas acumuladas, y que de seguir, la cosa se va a poner más peluda. ¡Mi madre!

EL INFORME

El informe de julio de este año de Transparencia Internacional sobre los bienes raíces en Francia sigue demostrando que nuestro principal crítico está lejos de ser un modelo en lo que a transparencia y a lavado de activos se refiere.

EL INFORME II

Más de 1,53 millón de sociedades francesas no han reportado quién es su beneficiario final a pesar de que la ley lo exige desde 2017. Solo ha habido una persona sancionada desde 2016 hasta 2020. Una. Acá nos obligan a sancionar para demostrar eficiencia y eficacia. ¡Son unos caradura!

CLINCH

Los que están para otra cartelera son Saúl y Rómulo. Saúl sacó su retahíla contra Rómulo, donde le dice de todo, hasta vende patria por haber participado en la elaboración del contrato minero. Pero el candidato presidencial por el Disco Compacto le mandó su soplamocos ayer.

CLINCH II

Rómulo le dijo: “aquí el único vende patria eres tú. No has entendido que no representas al país y nadie se come tu cuento, porque conocemos tu agenda. Tienes secuestradas a provincias enteras, haciendo que se pierdan cientos de millones de dólares. Estás arruinando los meses en que los panameños trabajan más duro para tener un fin de año productivo y en paz. Tu ambición de poder divide y hace daño a Panamá”.

EL ENCARGO

Las investigaciones apuntan a que el asesinato de la abuelita Tomasa, de 89 años, en La Chorrera, fue un encargo. Que el gatillero recibió $2.000, de acuerdo con el testimonio de uno de los tres implicados en este homicidio.

SUBSIDIO

El GobierNito decidió extender por un mes el subsidio a la gasolina de 91 octanos y al diésel. La medida entra a regir del 15 de noviembre al 14 de diciembre. El precio es de $3,25 el galón.

SE LAS CERRARON

Me mandaron a decir que varias cuentas que tenían los camaradas del Suntracs en un banco estatal se las cerraron. Que les mandaron sus cartitas y el billete. ¡Santo cielo!