La llorona del 23 de noviembre de 2023

PESCADORES

Los pescadores artesanales tienen conferencia de prensa, porque en el nuevo decreto sobre pesca están afectando la pesca de cojinúa, y con la cojinúa uno no se mete. ¡Santo cielo!

LO ATRAPARON

Interpol Panamá atrapó a Dangelo Dayan Ramírez Ramea, uno que integra la lista de los más buscados en el país y considerado de alta peligrosidad. El hombre fue ubicado en Colombia, donde estaba pasándola requete bien. ¡Hágale pues!

DEMANDA

Ayer presentaron una querella penal contra 21 presuntos líderes de cierres en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. La medida fue interpuesta por los productores agropecuarios en compañía de la Cámara de Turismo de Tierras Altas..

DEMANDA II

Me dicen que en el oriente chiricano también están preparando una demanda contra los dirigentes que mantienen cerrada la Panamericana. ¡Huye, Toribio!

LA PROMESA

Dice que Elon Musk está dispuesto a invertir varios melones en Argentina, lo que incluiría la llegada de Tesla al país, ahora que asuma el mando Milei. ¡Ajoooo!

LUCKY 7

Me dicen que William y Marlene, la dupleta malvada de la manzana, no azul sino de juego, han convencido a Manuelito de no hacer caso a los dictámenes de la CSJ. Ni San Isidro los salva de la chirola.

LA NOCHE SERENA

Dice que hay varios que van a acampar en los predios de la Tremenda Corte el viernes, esperando a ver si los magistrados dan su fallo ese día. ¡Ajoooo!

LA NOCHE SERENA II

La vaina es que cada día son más las señales de que podría venir un fallo declarando la constitucionalidad o un fallo parcial, es decir que declaran una parte inconstitucional y otra no. ¡Santa cachimba!

ELECCIONES

Ayer tomaron posesión los integrantes de la Junta Nacional de Escrutinio, para la elección general del 5 de mayo de 2024. Esta junta es la encargada de escrutar las 40 actas en todos los circuitos electorales del país y proclamar a quien resulte electo como presidente (a) de la República.

ELECCIONES II

La junta la integran Nivia Rossana Castrellón, presidente; Juan Carlos Karamañites, secretario, y Lilia Liu Chung como vocal. Las suplentes de la presidente son Elisa Suárez y Madeleine Escribano, y como suplentes del secretario fungirán Mirhanna Gabrielle Sandoya y Alejandro Antonio Carbonell. Como suplentes de la vocal figuran Daniela Isabel Noriega y Bencemar Montezuma.

NUEVO JEFE

Ayer Nito designó a Hamed Leopoldo Tuñón Pinzón nuevo administrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), encargado. Será el tercero en ocupar este cargo en el GobierNito.

APLAUSOS

El becario de Senacyt, el chiricano Jean Yallou, se ganó el tercer lugar en la competencia “Chem-E-Car” en EE.UU. donde presentó un auto que funciona a base de reacciones químicas. El chiricano está demostrando cómo usar el talento para destacar en el mundo, y no cerrar calles como la Panamericana y ca...rgarse en la vida y la economía del país. ¡Aplausos!