La llorona del 1 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO

Lo que tiene en expectativa a la gente es el presupuesto de 2024. Dice que está el Chicago Boy tirando tijera de aquí y de allá. ¡Ay padre!

CHICHARRÓN

Terminado el tiki, take con el contrato minero, ahora viene el de la Caja de Seguro Social. Dicen que este podría ser un zambapalo más intrincado que el contrato y pondrá a más de uno con taquicardia. ¡Cara...mbola!

DE RIPLEY

Un hombre panameño había sido registrado como muerto y hasta lápida tenía en el Jardín de Paz. Supuestamente era uno de los desaparecidos de la invasión. La vaina es que el hombre está vivo, pero muy sorprendido. ¡Ay padre!

DE RIPLEY II

“No sabía que había una lápida con mi nombre. Algunas personas de El Chorrillo me dijeron que había muerto el día de la Invasión, pero no sabía que me habían declarado muerto”, declaró Gilke Ayarza a la Comisión 20 de Diciembre.

CUATRERISMO

Los ganaderos en Soná están preocupados porque la misma persona que hace algunos días se robó 60 reces, ahora le robó a un tal Román. El problema es que las denuncias se presentan ante el Ministerio Público y no pasa nada. Caraballo, ponte pilas.

CIAM-CHULLO

Me mandan a decir que en la época de Cachaza quien fuera directora de Legal de la ANAM, aplaudía todo lo de Minera. Ahora todo es malo.

CIAM-CHULLO II

Recuerdan que en el periodo de Cachaza se dio la inconstitucionalidad y era la misma asesora Legal de la hoja Verde. Se quedó callada. En ese mismo periodo ingresó a evaluación el EIA cat 3 del cerro que Quema y lo acogió, no recomendó rechazo. ¡Santo cielo!

A LOS MAESTROS

Hoy se conmemora el Día del Maestro y las felicitaciones no se hacen esperar para todos los educadores del país. El decano Rodrigo de la Unachi, mandó un mensaje a todos los docentes, diciendo que ahora toca trabajar y producir por el estudiantado de Panamá.

ANARQUÍA EN EL IPHE

Los estudiantes con capacidades educativas especiales del IPHE, siguen sin dar clases y la directora no encuentra canales para hacer un llamado al retorno a clases. ¡Santo!

TRAMPITAS

Tax Justice UK reporta el día 30 de noviembre que Luxemburgo, miembro de la UE y de la OCDE, es un paraíso fiscal impune. Tax Justice UK usa el ejemplo del gigante de comercio electrónico Amazon que generó una utilidad de 222 millones de libras en el Reino Unido y pago cero impuestos corporativos.

TRAMPITAS II

La pregunta es ¿cómo lo hace Amazon? La UE permite que declare sus ventas desde Luxemburgo. Quien entiende a los europeos, una lloradera contra países pequeños y pobres y la solución a sus problemas fiscales está enfrente de ellos. ¡Ajoooo!

CABALLOS PELOTEROS

Me mandan esto: A un hijo de un ex presidente abucheado en el Club Unión le mandaron para atrás 15 caballos que trató de importar de Estados Unidos por irregularidades con los equinos. El MIDA hizo su trabajo. Y que le duela a quien le duela. ¡Mejeto!