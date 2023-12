La llorona del 13 de diciembre de 2023

TIJERAZO

Alguien que sabe de estas vainas me dice que la recomendación del Chicago Boyd para el presupuesto de 2024 es un recorte muy ambicioso. ¡Ya se ecucha el crujir de dientes…!

TIJERAZO II

Dice que hicieron todos los cálculos y ahora mismo el presupuesto recomendado está en el Ejecutivo para su análisis final. ¿Cómo va a quedar?, esa es la vainita. ¡Santa cachimba!

TIKI, TAKE

Ayer se agarraron en un tiki, take en X, Lombana y El Muñeco que Pasea. Lomana cuestinó al Muñeco, a quien le dijo: “La politiquería, descentralización paralela, la minera, el presupuesto de la asamblea, sólo algunos ejemplos del gobierno que usted votó y por el que llamó a votar a los panameños”.

TIKI, TAKE II

El Muñeco le respondió: “Las ansias de figurar no son buena consejera, te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder. Respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada en Washington”. ¡No los inviten a la misma fiesta!

MADERA

La Unión Europea, Brasil, Costa Rica y Panamá se unen en operativo contra el tráfico ilegal de madera. Ya era hora, porque de aquí están sacando cocobolo que da miedo. Dicen que al único cocobolo que no se llevan es a Broce. ¡Ataja!

AGUA, AGUA

Un ex canalero me manda esto: “Actuando como vocero del gobierno, el director del IDAAN Juan A. Ducruet dijo ayer en el programa ‘Sin Rodeo’, de Álvaro Alvarado, que el gobierno dejaría para consenso la solución del problema de agua para el Canal y la región metropolitana, ya sea a través de Rio Indio o usando agua del Lago Bayano. Sería una tamaña irresponsabilidad”.

AGUA, AGUA II

Y agregó: “Dejar esos dos temas tan urgentes a una eventual consulta pública, sería dilatar por varios años una obra tan urgente como lo es la Represa de Río Indio. Esta fórmula, propuesta por la ACP, no solo resuelve el problema en corto plazo (4-5 años), sino que generará miles de oportunidades de empleo y calidad de vida a los residentes reubicados, y les permitirá acceso permanente a agua potable”.

SIGUIENDO EL DINERO

Follow the Money reporta que equipos de fútbol europeos han hecho caso omiso de las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. En una nota de 12 de diciembre menciona como el equipo francés Olimpique Lyon y el PSV Einhoven de Países Bajos han lucrado de transferir jugadores a equipos rusos. El mundo unido por un balón. ¡Tierra llamando a GAFI!

IRONÍAS

El Fulo Linares escribió en X: “Mientras que la @ONUPanama predica el reemplazo del consumo de carne por los insectos para salvar el clima, en la conferencia Climática de Dubai los invitados degustan hamburguesas y otros exquisitos platos carnícos. El tema no es salvar el clima sino el control sobre nuestras vidas”.

VIAJEROS

El Aeropuerto Internacional de Tocumen procesó durante el pasado mes de noviembre 1,503,860 pasajeros, alcanzando un total de 16.2 millones de pasajeros procesados en lo que va del presente año 2023. ¡Ajoooo!

COMENTARIOS

Ayer Zulay dijo en Portada de La Estrella que va a convertir a San Miguelito en un Medellín. Alguien me escribió diciendo: “¡No tengo dudas! Sería la versión femenina de Pablo Escobar Gaviria”. ¡Ay padre!

AL POTRO

El colega periodista Demetrio Olaciregui, es el nuevo director del diario digital EnSegundos. Olaciregui es un periodista con amplia experiencia en Panamá y en el mundo entero. ¡Felicidades!