La Llorona del 1 de abril de 2025

ASILO HUMANITARIO

Por Nicaragua salió Chayo para reiterar que su gobierno no recibiría a Martinelli si no resuelven su condición legal. En su comunicado, la copresidenta ya no habló de asilo político, sino de asilo humanitario. Lo cierto es que todo lo que tiene que ver con el inquilino de la embajada siempre se vuelve un enredo.

FRICCIONES

FUERA DEL RADAR

Por cierto, el asilado se aseguró de que su avión no sea rastreado. Ayer, varios curiosos intentaron seguirle la pista a través del sitio web ‘flightaware.com’, pero salía un mensaje de que la aeronave N799RM no estaba disponible para el rastreo a petición del propietario. No quiere que le den seguimiento como en 2014, cuando salió en su famosa gira internacional. Bueno, por el momento no se sabe cuándo ni para dónde saldrá ese avión.