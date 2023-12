La llorona del 13 de diciembre de 2023

TIJERAZO

Alguien que sabe de estas vainas me dice que la recomendación del Chicago Boyd para el presupuesto de 2024 es un recorte muy ambicioso. ¡Ya se escucha el rechinar de dientes...!

TIJERAZO II

TIKI, TAKE

Ayer se agarraron en un tiki, take en X, Lombana y el Muñeco que Pasea. Lombana cuestionó al Muñeco, a quien le dijo: “La politiquería, descentralización paralela, la minera, el presupuesto de la Asamblea, solo son algunos ejemplos del gobierno que usted votó y por el que llamó a votar a los panameños”.

TIKI, TAKE II

El Muñeco le respondió: “Las ansias de figurar no son buena consejera, te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder. Respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la Embajada en Washington”. ¡No los inviten a la misma fiesta!