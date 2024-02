La Llorona del 13 de febrero de 2024

EL VIAJE

Dice que Saúl no viajó a París, Francia, sino que tiene cita en Ginebra, Suiza. Que Saúl es presidente adjunto de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera y allá se van a reunir. ¡Ajoooo!

EL VIAJE II

Y para estar claros, me dicen, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera cuenta con 351 sindicatos que representan a alrededor de 12 millones de miembros en 127 países. Que el hombre no fue a pasear, sino a trabajar. ¡Cara...mbola!

LA VISITA

MUY MAL

Los que se fueron a El Valle y a ‘Las Tablas tu ras’, están más que cabreados, porque la luz no los dejó disfrutar. Que se va a cada rato y no solo se quedan sin energía eléctrica, sino que no funciona ni el cable, ni internet. Todavía resuenan en España las mandadas pa’... ¡Santa cachimba!