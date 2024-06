La Llorona del 19 de junio de 2024

TIKI, TAKE

El tiki take se formó ayer por una publicación en X del ex diputado Arturo Vallarino sobre la posible impugnación de los siete diputados de San Miguelito. Juan Diego se lanzó entonces una catilinaria contra Arturo. ¡Ataja!TIKI, TAKE IISegún Juan Diego, esto es lo que promueve el papá del diputado electo Ariel Vallarino, como estrategia, para ganar el 1 de julio. “Impugnan para evitar que diputados electos lleguen. Y dicen querer hacer las cosas bien. Dios nos cuide”.