La Llorona del 20 de marzo de 2024

RARO, RARO

SOLO PENSANDO

Alguien me dice que estas renuncias huelen a que buscan ser nombrados nuevamente por cinco años más, usurpando el derecho del nuevo gobierno de nombrar a su gente. Dice que ahora han quedado en modo “squezze play” al ser aprobados por la comisión de Credenciales, sin embargo no han sido ratificados por el pleno. ¡Ojo que esto se complica!

SE VE BIEN

MANTENIMIENTO

Me reportaron que en la calzada de Amador hay sectores del relleno que están cediendo con el impacto del mar, y se ven rajaduras y levantamiento de losas en otros puntos. Hay también lugares en los que no hay iluminación. ¡Así no se puede hacer turismo!