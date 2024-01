La Llorona del 24 de enero de 2024

CAMBIO EN DIRECCIÓN

En la alcaldía reemplazaron al director de Gestión Ambiental y designaron a una tal Jania. De verdad que lo de la tala en Marbella no era para menos. ¡Más árboles, más vida!

FACTURA ELECTRÓNICA

FALLO

COMO LOS ALEMANES

PRIMER AVISO

Me mandaron esto: “Hay un magistrado de un Tribunal que tiene un caso penal que dejará a muchos con la boca abierta. Prendita resultó el entogado”. ¡Cara... mbola!

REPORTE

CNN reporta el 22 de enero de 2024 que la UE, USA, Reino Unido y Canadá acaban de sancionar a la rusa Alrosa - el productor más grande diamantes en bruto- buscando prohibir el trasiego de estos que sirven para financiar la guerra en Ucrania. Suerte con eso, pues nada impide que se tercerice el procesamiento a otros países y a empresas no sancionadas.

DURA, DURA

PASTOREAR NUBES

Se pregunta un ex ministro que con el inventario de los problemas sin explicar que hay en el país ¿cómo van a hacer los candidatos para darnos una solución? Porque si es lo mismo que hasta ahora es como andar pastoreando nubes. ¡Ataja!

TURISMO

TURISMO II

DEPORTISTAS POLÍTICOS

En el distrito de Macaracas, el actual alcalde Eliécer Cortes (ex selección de beisbol de Los Santos por casi 20 años), busca la reelección. Y en San Miguelito, el ex presidente de la Fefafut y ex vice presidente del COP, Fernando “Birria” Samaniego, aspira a una curul. ¡Golosos!