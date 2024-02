La Llorona del 25 de febrero de 2024

NUMERITOS

DE RIPLEY

DE RIPLEY II

El asunto es que los Mosqueteros del TE mandaron a un asesor legal donde Baloísa y de allí salió diciendo que la jueza le confirmó que no hay sentencia ejecutoriada. La vaina es que después de la Tremenda Corte dijeron que Baloísa nunca de reunió con el tal asesor, pero los Mosqueteros que pendejos no son, mandaron su mensaje de que a ellos no los pringuen con el abanico. ¡Ataja!

DE CONFESIONES

DE CONFESIONES II

NO VA CON ESO

EDICIÓN ESPECIAL

NUEVO VIADUCTO

CON LOS CANDIDATOS

SIGUIENDO EL DINERO

SIGUIENDO EL DINERO II

TORTUGUISMO INEXPLICABLE

Me mandan esto: En panga están las tres comisiones que convalidan asignaturas en la Facultad de Comunicación de la UP. Una inmensa legión de estudiantes está que echa humo porque, sin esas convalidaciones, no pueden graduarse. El jefe de esta unidad académica debe saber que la cabeza es para pensar y no solo para lujuriar.