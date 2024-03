La Llorona del 3 de marzo de 2024

ENDIABLADOS

En el último sorteo Gordito del Zodíaco, el pasado viernes, llamó la atención que las letras premiadas son CACA. No vamos a añadir ningún comentario.

COMENTARIO

Me escribe una lectora: “Observe que los bancos, farmacias y joyerías y algunos almacenes, no tienen cajeros indígenas ni negros. Ni cojos ni adultos de ciertas edades. Trigueños, blancos, “café con leche”...aceptables. Aquí existe la discriminación disimulada. ¡Santo!

COMENTARIO II

En Virginia, hace varios años, agrega la lectora, “entré en una ferretería y los que atendían eran jóvenes y adultos con Síndrome Down. Solo un señor y cajero no lo era. Me atendieron a la perfección, amables, sonrientes... y cuando salí... lloré. Puro sentimiento”.