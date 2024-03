La Llorona del 30 de marzo de 2024

REPROCHES

DE LA RED

DE LA RED II

Inocencio Galindo le responde: “De muchas cosas incluyendo de la inversión multibillonaria para construir la mina, que ayudó no se derrubara la economía en el Gob de Varela. Pero ahí si no pitabas. Pero bueno, sigue desinformando...”.

VIVAZA

PODRIDO

EL OTRO LADO

DE H A H

Me dice uno que no es Ñoño, que todo empezó porque el enano barbudo no aceptó a una china pro lunática como asesora del comité electoral por conflicto de intereses, pero el lunático la quería ahí de fidanque a toledano porque ella garantizaba su camdidatura como Rector a pesar de que no cumple.