La Opinión Gráfica del 15 de octubre de 2025

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( )