La Opinión Gráfica del 19 de agosto de 2025

El MAS dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, Quiroga y Paz van al balotaje Combo de fotografías donde aparecen los candidatos opositores a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira (i) y Jorge Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta electoral en la historia del país. EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez ( Luis Gandarillas / Gabriel Márquez / EFE ) El Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, ya que en las elecciones generales de este domingo los candidatos...