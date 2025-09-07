lunes 08 septiembre 2025
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Eliminatorias Mundialistas
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción La Estrella de Panamá
Inicio
>
Opinión
>
Opinión Gráfica
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
08/09/2025 00:00
Opinión Gráfica
La Opinión Gráfica del 8 de septiembre de 2025
Opinión Gráfica
1
/
1
VIDEOS
Video Río Indio: El Proyecto de $1.500 millones que busca asegurar el futuro del Canal
1
Los países hacen los cambios en el borde del precipicio
2
Carlos Jaimes: de las celdas venezolanas a las pasarelas europeas
3
Crecen los funcionarios, no las aulas: la realidad de los proyectos escolares del Meduca
4
El costo de la mala atención médica en Panamá
5
Auditoría de la mina Cobre Panamá tomará cinco meses, según el Mici
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
Peregrinos marchan ante la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro durante el Jubileo.
(
AFP
)
El Vaticano recibe el primer gran peregrinaje LGBT+ oficial en el marco del Jubileo
Mundo
Madelein Mansson, de 81 años, también conocida como “DJ Gloria”, actúa en Josefina, un bar y club de verano al aire libre en Estocolmo, Suecia.
(
AFP
)
De ama de casa a ícono nocturno, DJ Gloria conquista las discotecas a los 81 años
Mundo