Al maestro

El 1 de diciembre se celebra el Día del Maestro, en honor al natalicio del insigne educador Manuel José Hurtado, considerado el padre de la educación panameña. Manuel José Hurtado fue un ingeniero civil, quien también estudió humanidades en Inglaterra y Francia. Fue profesor de ciencias naturales y exactas y fue mecenas de varias escuelas y colegios. Nació tres días después de nuestra independencia de España y por su gran aporte en pro de la educación popular en el país, todos los 1 de diciembre se conmemora su natalicio como el Día del Maestro. El legado de Manuel José Hurtado perdura hasta nuestros días, aun con todas las dificultades por la que atraviesa el país. Cierto es que hoy la educación panameña está en crisis y aunque nos rasguemos las vestiduras para encontrar culpables, nada va a mejorar si el país no se une, no tiene confianza y no emerge el optimismo. Gobiernos tras gobierno han dejado la educación como el “patito feo”. Urge una cruzada para hacer de la educación nuestra principal herramienta para alcanzar el desarrollo humano. No se trata de importar recetas, pero sí analizar las mejores experiencias de otros países. Panamá está en un momento donde la unidad ha vuelto a resurgir. Hoy, los maestros, celebrando su día, pueden empinarse por encima de cualquier diferencia y ser esa guía que necesita Panamá. ¡Así de simple!