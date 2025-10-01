Seguridad alimentaria: Un reto que nos interpela a todos

La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los grandes temas del siglo XXI. Hablar de ella es hablar del derecho humano a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva, tal como lo ha señalado la FAO. No obstante, en un mundo donde coexisten el hambre, la desnutrición y la obesidad, este derecho sigue siendo vulnerado.

En Panamá y en nuestra región, los desafíos son múltiples: la dependencia de importaciones, los efectos del cambio climático en la producción agrícola, la falta de apoyo a pequeños productores y la pérdida de hábitos alimenticios saludables. El panorama se complica al ver que mientras en algunas comunidades hay familias que no logran cubrir sus necesidades básicas, en otras se dispara el consumo de alimentos ultra procesados, con consecuencias negativas para la salud.

En este escenario, las universidades tienen un papel crucial. La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), particularmente desde su extensión en Azuero, ha asumido el compromiso de impulsar la investigación, la docencia y la extensión vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional.

Ejemplo de ello son los proyectos desarrollados con estudiantes y docentes en el área de Seguridad Alimentaria Nutricional, donde se abordan problemáticas como la producción agrícola sostenible, la promoción de dietas saludables y la educación comunitaria. La creación de la Finca Agro-experimental El Recreo constituye un espacio vivo donde se generan experiencias de aprendizaje práctico, producción sostenible y desarrollo de investigaciones aplicadas que impactan directamente en la comunidad.

Además, iniciativas como el Congreso de Seguridad Alimentaria Nutricional, que organiza Udelas Azuero los 16 de octubre, buscan abrir espacios de diálogo entre académicos, productores, instituciones gubernamentales y sociedad civil. Estos encuentros no solo permiten reflexionar sobre la realidad actual, sino también proponer soluciones que fortalezcan el derecho a la alimentación.

Uno de los aportes más valiosos de Udelas ha sido integrar la seguridad alimentaria dentro de los procesos de formación profesional. A través de asignaturas, talleres, prácticas comunitarias y proyectos de investigación, se forma a jóvenes con una visión crítica y comprometida con su entorno.

El énfasis no se limita al conocimiento técnico, sino que también se promueve la conciencia social. Cada estudiante comprende que detrás de un alimento hay una cadena que involucra a agricultores, transportistas, comerciantes y consumidores. Valorar esa cadena es clave para entender que la seguridad alimentaria no es solo un tema de disponibilidad, sino de responsabilidad compartida.

La experiencia de Udelas demuestra que la seguridad alimentaria se fortalece cuando la academia se conecta con la comunidad. Proyectos de reforestación, creación de huertos escolares, campañas de educación nutricional y estudios sobre producción agrícola sostenible son acciones concretas que generan cambios.

Sin embargo, este esfuerzo debe ir más allá. Los gobiernos están llamados a implementar políticas inclusivas, los productores a innovar en sus prácticas, y los consumidores a tomar decisiones más responsables al elegir lo que ponen en su mesa. Udelas, como institución académica, se ubica en el puente entre esos actores, generando conocimiento y aportando soluciones.

La seguridad alimentaria es un reto global, pero su respuesta debe construirse desde lo local, desde nuestras comunidades y universidades. En este camino, Udelas se posiciona como un actor clave, no solo formando profesionales, sino también promoviendo la investigación aplicada y la extensión universitaria.

Reflexionar sobre seguridad alimentaria es reflexionar sobre la vida misma. No se trata de cifras frías, sino de garantizar dignidad y bienestar para todos. Udelas Azuero ha demostrado que, cuando se trabaja de la mano con estudiantes, docentes y comunidad, la seguridad alimentaria deja de ser un discurso y se convierte en una práctica cotidiana que transforma realidades.