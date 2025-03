Colegios públicos exigen certificado ‘afro’ para usar trenzas y otros peinados

Colegios públicos están exigiendo a los estudiantes presentar certificados para poder llevar su cabello con un peinado natural afrodescendiente.

Una madre compartió cómo a su hijo le reclamaron por su cabello rizado afirmando que no era permitido. Al señalar que ese es su cabello natural y que su hijo no puede ser discriminado en base a su etnia, le exigieron que demostrara una asociación con la comunidad afrodescendiente.

“Ellos me pidieron una certificación. Una certificación de que nosotros participamos activamente en la comunidad afrodescendiente. Y yo les digo, ok, pero ¿qué certificación? ¿Quieres que yo certifique que mi hijo es afrodescendiente? Yo soy afrodescendiente, el papá es blanco caucásico y él es la mezcla de los dos. Yo no tengo que participar activamente en ninguna asociación para decir que mi hijo es o no es de alguna descendencia o de alguna etnia”, compartió la señora Lucía, quien pidió que se usara un pseudónimo para evitar represalias contra ella o su hijo.

Este no es el único caso. Alberto Barrow, del Observatorio Afro de Panamá reveló que ha recibido múltiples denuncias durante el último año en diversos colegios públicos y compartió los mensajes de algunos padres.

“Tengo que llevar una nota de alguna organización afroantillana para que a mi hijo lo dejen entrar con sus trenzas ya que somos de ascendencia anfroantillana y queremos seguir la tradición de nuestros antepasados”, escribió un papá.

“Mi hija acaba de decirme que están mandando a cortar cabellos y quitar trenzas a niños y niñas”, comunicó una mamá.

“Ahora se está haciendo público, pero desde el año pasado hay reportes en el Observatorio”, apuntó Barrow. “Hay una normativa sobre el tema del porte de cabello en las escuelas y colegios. Y las normas son absolutamente claras. Lo que pasa es que hay una resistencia de algunos directores y docentes de escuelas y colegios a la normativa”, acotó.

La resolución 887 del 23 de marzo de 2023 del Ministerio de Educación (Meduca) es clara. En su artículo 3 establece que los centros educativos oficiales y particulares del país deben “adoptar medidas encaminadas a evitar actos discriminatorios, tales como prohibir utilizar su cabello natural, peinados tradicionales o estilo protector, tales como: afro, trenzas, twists, moños, entre otros.

Muchos profesores ya están familiarizados con esta normativa. “Ya hay una nota por parte de Meduca que señala el respeto por la cultura y la identidad afrodescendiente en todos los centros escolares. Eso no debería ser un problema ya en las escuelas porque ya eso está normado y está regularizado por un decreto ejecutivo de Meduca que respeta la identidad cultural de cada persona”, manifestó Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá.

La Estrella de Panamá contactó al Meduca para conocer su postura respecto a estas denuncias. Se nos informó que el tema está siendo analizado por el equipo legal, pero aún no han hecho un pronunciamiento oficial.