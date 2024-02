Diputados frenan traslados de partidas; incrementa el ausentismo

A pocas horas de que inicie la campaña electoral el nivel de ausentismo en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional comienza a incrementarse; mientras que las presiones por parte de diputados oficialistas hacia el Órgano Ejecutivo en aparente reclamo de partidas, comienzan a hacerse evidentes.

Por un lado, el pasado miércoles diputados oficialistas de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida en ese momento por el diputado Raúl Pineda, decidieron suspender los traslados de diversos instituciones, incluso un traslado del Tribunal Electoral.

El diputado Pineda sostuvo que la suspensión de los traslados se dio en común acuerdo con los comisionados que solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mayores explicaciones del por qué en el primer día de sesión de la comisión en este año, diversas entidades han pedido estos traslados. En total eran 44.5 millones en traslados.

“Que no expliquen, no puede ser que en el primer día de sesión de la comisión estas instituciones estén haciendo traslados, o sea, que el presupuesto que ellos presentaron en diciembre no es real. Todos estos rubros deben estar en cada una de las partidas correspondientes, según lo discutido en la última semana de diciembre; ese es el motivo por la cual se está suspendiendo cada uno de los traslados”, enfatizó Pineda.

No obstante, fuentes legislativas aseguran que la suspensión de los traslados es una medida de presión, en especial de algunos diputados oficialistas que reclaman la agilización y entrega de supuestas partidas previamente acordadas con el Ejecutivo.

Por otro lado, ayer en el pleno fue evidente el ausentismo. En el recinto legislativo solo acudieron 20 diputados y la sesión que duró poco más de 35 minutos, fue cerrada luego del periodo de incidencia al no existir siquiera el quórum deliberativo.