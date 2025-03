No vamos a mirar hacia otro lado ante el despilfarro. Ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados, tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos”

En tanto, hay otros $7.9 millones para donativos, momentos en que economistas resaltan que el país no está para estas donaciones discrecionales debido al déficit fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas no contestó por qué no se eliminaron las partidas en vista del llamado de austeridad del gobierno o por qué no transfirieron estos fondos a alguna necesidad real del Estado.

Por su parte, la Contraloría General de la República no precisó cómo fiscalizará las consultorías y contratos, pese a las insistentes preguntas de este medio.