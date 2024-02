Gisela Hill: Si se sigue con la mentalidad del clientelismo no habrá avances

El corregimiento de Aguadulce (cabecera) comparte con otras comunidades del país los mismos problemas no persistentes. La falta de acceso a agua potable de manera constante y el deterioro grave de las calles, son algunos de los reclamo que a juicio de la candidata del Movimiento Otro Camino (MOCA), Gisela Hill, no se han resuelto por “falta de voluntad” y el “clientelismo”.

La joven de 29 años y estudiante de arquitectura, conversó este martes en Portada de La Estrella de Panamá sobre los problemas del sector y sus aspiraciones a dirigir a la Junta Comunal de Aguadulce.

“Mi lema es no al clientelismo si a la conciencia, básicamente es concientizar a las personas de que tiene dignidad y se tienen que respetar. Que tu voto no es algo que tu puedes vender por algo que no te va solucionar. El político se aprovecha de la necesidad. Si siguen las personas con esa mentalidad no habrá avances”, señaló.

Considera que desde el cargo de representante, parte de los fondos que terminan en prácticas clientelares, se podrían destinar para mejorar la movilidad en la zona. Sobre todo para los adultos mayores y las personas con discapacidad que se ven afectadas por la ausencia de aceras en condiciones.

“Hay cosas básicas como el mantenimiento de las áreas verdes y los parques, uno sale con su familia y no tienes un espacio público decente donde puedas ir para disfrutar. Utilizaría el dinero en mejorar eso”, indicó Hill como parte de sus proyectos de ser electa en los comicios del 5 de mayo.

La estudiante reconoció no ha tenido experiencia en política, ni gestión pública y que el panorama electoral en el corregimiento está dominado por los partidos tradicionales; sin embargo, apela a que la ciudadanía “confíe” en las “opciones nuevas”.

“Hay una oferta electoral nueva, no son las mismas figuritas repetidas (...) más que tener temor de los partidos tradicionales, por el contrario, somos un partido nuevo que no tenemos un arrastre”, dijo la candidata que insistió en que las personas deben “arriesgarse” a votar por “fuerzas nueva” en vez de las “opciones conocidas”.

Entre sus propuesta, prometió que otorgará “apoyos” a los micro empresarios en el área y buscará establecer una “mayor conexión” con la comunidad al momento de gestionar demandas ante el gobierno central.