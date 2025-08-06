Agroferias del IMA | Conoce donde venderán arroz barato el viernes 8 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció a través de sus redes sociales el calendario de las agroferias que se realizarán el próximo viernes 8 de julio a nivel nacional.

A continuación los diferentes puntos a nivel nacional donde ser realizarán las agroferias:

Herrera: Casa comunal de Capuri, distrito de Los Pozos

Panamá Este: Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo cabecera

Veraguas: Casa comunal de Cébaco, distrito de Montijo; Casa comunal de Gavilán, corregimiento Los Milagros, distrito de La Mesa

Panamá: Predios de la Junta Comunal, corregimiento Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito

Colón: Parque Público, corregimiento de Chagres

Panamá Oeste: Casa comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

Los Santos: Parque de Macaracas, distrito de Macaracas

Darién: Cancha de Yaviza, distrito de Pinogana

Coclé: Casa local de Barreta, corregimiento El Palmar, distrito de Olá

Chiriquí: Cancha comunal, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba y Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.

El IMA recuerda a todos los asistentes que deben llevar su bolsa reutilizable y no olvidar su cédula.