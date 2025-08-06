Agroferias del IMA | Conoce donde venderán arroz barato el viernes 8 de agosto

El <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a>anunció a través de sus redes sociales el calendario de las <a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a> que se realizarán el próximo <b>viernes 8 de julio a nivel nacional. </b><b>A continuación los diferentes puntos a nivel nacional donde ser realizarán las agroferias: </b><b>Herrera:</b> Casa comunal de Capuri, distrito de Los Pozos <b>Panamá Este: </b>Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo cabecera <b>Veraguas: </b>Casa comunal de Cébaco, distrito de Montijo; Casa comunal de Gavilán, corregimiento Los Milagros, distrito de La Mesa <b>Panamá: </b>Predios de la Junta Comunal, corregimiento Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito <b>Colón: </b>Parque Público, corregimiento de Chagres<b>Panamá Oeste:</b> Casa comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján<b>Los Santos: </b>Parque de Macaracas, distrito de Macaracas <b>Darién: </b>Cancha de Yaviza, distrito de Pinogana<b>Coclé: </b>Casa local de Barreta, corregimiento El Palmar, distrito de Olá<b>Chiriquí: </b>Cancha comunal, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba y Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo. El IMA recuerda a todos los asistentes que deben llevar<b> su bolsa reutilizable</b> y no <b>olvidar su cédula</b>.