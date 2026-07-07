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Agroferias IMA 9 de julio: lista de lugares donde habrá productos a precios accesibles

El IMA realizará agroferias en varios puntos del país este jueves 9 de julio
El IMA realizará agroferias en varios puntos del país este jueves 9 de julio IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/07/2026 14:49
El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias de este jueves 9 de julio en distintos sectores del país.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 9 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario completo de agroferias del jueves 9 de julio

Para el jueves 9 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Frente a la Iglesia de Las Marías en Río Indio en el distrito de Penonomé.

-Veraguas: Casa comunal de Alto Tovalico en Quebrada de Oro en el distrito de Soná y en la casa comunal de La Yeguada en el distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Junta local de La Pita en Villa Rosario en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de Bagala en el distrito de Boquerón.

-Bocas del Toro: Plaza Las Banderas en el distrito de Changuinola.

-Herrera: Casa local de Las Lagunitas en El Capuri en el distrito de Los Pozos.

-Los Santos: Cancha de Buenos Aires en El Bebedero en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá y en la Cancha La Primavera en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Munä.

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