Agroferias IMA 9 de julio: lista de lugares donde habrá productos a precios accesibles

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 9 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias del jueves 9 de julio

Para el jueves 9 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Frente a la Iglesia de Las Marías en Río Indio en el distrito de Penonomé.

-Veraguas: Casa comunal de Alto Tovalico en Quebrada de Oro en el distrito de Soná y en la casa comunal de La Yeguada en el distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Junta local de La Pita en Villa Rosario en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de Bagala en el distrito de Boquerón.

-Bocas del Toro: Plaza Las Banderas en el distrito de Changuinola.

-Herrera: Casa local de Las Lagunitas en El Capuri en el distrito de Los Pozos.

-Los Santos: Cancha de Buenos Aires en El Bebedero en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá y en la Cancha La Primavera en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Munä.