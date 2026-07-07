Agroferias IMA 9 de julio: lista de lugares donde habrá productos a precios accesibles

Para el jueves 9 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé: </b>Frente a la Iglesia de Las Marías en Río Indio en el distrito de Penonomé.<b>-Veraguas: </b>Casa comunal de Alto Tovalico en Quebrada de Oro en el distrito de Soná y en la casa comunal de La Yeguada en el distrito de Calobre.<b>-Panamá Oeste: </b>Junta local de La Pita en Villa Rosario en el distrito de Capira.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Bagala en el distrito de Boquerón.<b>-Bocas del Toro: </b>Plaza Las Banderas en el distrito de Changuinola.<b>-Herrera: </b>Casa local de Las Lagunitas en El Capuri en el distrito de Los Pozos.<b>-Los Santos: </b>Cancha de Buenos Aires en El Bebedero en el distrito de Tonosí.<b>-Panamá Este:</b> Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá y en la Cancha La Primavera en el distrito de Chepo.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Munä.