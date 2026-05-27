Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 27 de mayo

Las lluvias y aguaceros continuarán este miércoles 27 de mayo en gran parte del territorio nacional, especialmente en la mitad este del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Para el Caribe panameño, las autoridades prevén aguaceros de variada intensidad desde la madrugada y durante la mañana en sectores de Guna Yala y Colón, acompañados de posibles ráfagas de viento. En horas de la tarde, las lluvias se extenderán desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro, mientras que en la noche persistirán aguaceros aislados en áreas costeras.

En el Pacífico, las lluvias comenzarán desde la madrugada sobre el Golfo de Panamá, Panamá y Panamá Oeste, con posibilidad de ráfagas de viento. Posteriormente, la nubosidad se desplazará hacia Darién y provincias centrales.

Durante la tarde, el Imhpa pronostica fuertes aguaceros con actividad eléctrica sobre Darién, la región Metropolitana, Panamá Oeste, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí. Además, advirtió sobre la posibilidad de deslizamientos puntuales en el oriente del país debido a la saturación del suelo.

Para la noche, las lluvias continuarán principalmente en zonas marítimas y costeras, aunque no se descartan precipitaciones moderadas en tierras altas de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 24.5 °C, mientras que en áreas montañosas podrían descender hasta los 14 °C. Las máximas alcanzarán entre 31 °C y 35 °C.

El índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre moderado y alto en el país.