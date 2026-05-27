Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 27 de mayo

Las lluvias y aguaceros continuarán este miércoles 27 de mayo en gran parte del territorio nacional, especialmente en la mitad este del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por el<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a>Para el Caribe panameño, <b>las autoridades prevén aguaceros de variada intensidad desde la madrugada y durante la mañana en sectores de Guna Yala y Colón</b>, acompañados de posibles ráfagas de viento. En horas de la tarde, las lluvias se extenderán desde C<b>olón Costa Abajo hasta Bocas del Toro</b>, mientras que en la noche persistirán aguaceros aislados en áreas costeras.En el Pacífico, las lluvias comenzarán desde la madrugada sobre el <b>Golfo de Panamá, Panamá y Panamá Oeste</b>, con posibilidad de ráfagas de viento. Posteriormente, la nubosidad se desplazará hacia Darién y provincias centrales.Durante la tarde, el Imhpa pronostica fuertes aguaceros con actividad eléctrica sobre <b>Darién, la región Metropolitana, Panamá Oeste, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí</b>. Además, advirtió sobre la posibilidad de deslizamientos puntuales en el oriente del país debido a la saturación del suelo.Para la noche, las lluvias continuarán principalmente en zonas marítimas y costeras, aunque no se descartan precipitaciones moderadas en tierras altas de Chiriquí.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 23 °C y 24.5 °C,</b> mientras que en áreas montañosas podrían descender hasta los <b>14 °C. </b>Las máximas alcanzarán entre <b>31 °C y 35 °C.</b>El índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre moderado y alto en el país.