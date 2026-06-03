IMA abre convocatoria para porcicultores en Panamá: así pueden vender sus productos en Agroferias y Tiendas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una convocatoria dirigida a porcicultores, cooperativas y asociaciones porcinas de todo el país para integrarse a su red nacional de Agroferias y Tiendas, con el objetivo de ampliar sus oportunidades comerciales y fortalecer la venta directa de productos a los consumidores.

La iniciativa busca incorporar a más productores del sector porcino a los espacios de comercialización administrados por la entidad, permitiéndoles acceder a nuevos mercados y acercar sus productos a la población panameña.

¿Quiénes pueden participar?

La invitación está abierta a porcicultores individuales, cooperativas y asociaciones dedicadas a la producción porcina que cumplan con los requisitos sanitarios y de certificación exigidos por las autoridades.

Según informó el IMA, la medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cadena agroalimentaria nacional y promover la participación de productores locales en los programas de abastecimiento y comercialización.

Requisitos para formar parte de la red del IMA

Entre los requisitos figuran:

Contar con los carnés de salud blanco y verde vigentes emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

Mantener actualizadas las certificaciones de las fincas de producción otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El IMA destacó que estas exigencias buscan asegurar el cumplimiento de los estándares sanitarios y de seguridad alimentaria establecidos en el país.

¿Cómo obtener más información?

Los productores interesados en participar pueden solicitar información adicional comunicándose con Yolima Tejada a través del correo electrónico ytejada@gob.pa o mediante el teléfono celular 6951-7255.

La convocatoria fue anunciada este 3 de junio de 2026 y forma parte de las acciones impulsadas por el IMA para fortalecer la comercialización de productos agropecuarios nacionales y generar mayores oportunidades económicas para los productores del sector porcino.