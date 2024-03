Jorge Bloise: Necesitamos descentralizar la educación en Panamá

El candidato a diputado por la libre postulación Jorge Bloise habló este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre sus propuestas en cuanto al desempleo, la crisis del sistema de pensiones y el problema de la educación. Sobre esto último considera que se debe “descentralizar” el sistema educativo, particularmente en la gestión de procesos.

“Hay que quitarle facultades al ministro de Educación para poder llevar esas competencias a las regionales. Asegurar que los directores nacionales nos sean escogidos por política (...) asegurarnos que cada director tenga una preparación idónea para el cargo”, señaló el aspirante que forma parte de la lista de la coalición Vamos en el circuito 8-4.

Adelantó que impulsará una reforma a la Ley Orgánica de Educación, enfocada en tres aspectos: lo institucional, la cuestión curricular y el sector docente.

Explicó que de no modificarse dicha norma, buscará aprobar leyes individuales que atiendan los distintos puntos antes planteados. Además, plantea cambiar la fecha del año fiscal en el Ministerio de Educación (Meduca) para que este no termine en diciembre, sino en septiembre como ocurre con la Autoridad del Canal de Panamá, lo que a su juicio “ayudaría” a que los trabajos de mantenimiento de escuelas se hagan en los últimos meses del año y no en enero, cuando queda poco tiempo para acondicionar los colegios.

“No justifico al Meduca, porque ellos tienen todo un año para hacer este trabajo, pero es parte de lo que he conversado con miembros del sistema educativo. Es algo que podría ayudar (...) para tener las escuelas listas en enero”, sostuvo Bloise.

Sobre la crisis en la Caja de Seguro Social, considera que la entidad debe manejar mejor su gestión administrativa y revisar los recursos de esta para cubrir el déficit del subsistema de beneficio definido o “solidario”, dentro del programa de Invalidez, Vejez y Muertes (IVM).

“No tomar medidas paramétricas es la salida más fácil, pero no creo que sea la más conveniente y justo con los jubilados (...) necesitamos encontrar la manera de que ese 60% de empleados informales empiecen a cotizar (...) tiene que haber un programa inmediato”, señaló el candidato, que apuesta porque este sector entre directamente a cotizar en el subsistema solidario.

El también abogado no descartó que pueda haber un aumento de la edad de jubilación, pero esta debe ser “de manera paulatina” a “largo plazo”. También piensa que debe evaluarse si el subsistema mixto o de “cuentas individuales ha rendido los frutos suficientes para mantenerlo.

Con respecto al debate de la “reducción del Estado”, propuesto por algunos candidatos a distintos cargos de elección popular, piensa que si bien hay un “abultamiento” de planillas en instituciones, debe darse una evaluación previa antes de pensar en eliminar estructuras estatales y tomar medidas en caso de que haya duplicidad de funciones.

“Yo creo que tenemos que evaluar dónde tenemos duplicidad de funciones, agruparlas en un solo ente y de allí enfocarnos en mejorar la eficiencia del Estado, disminuir la corrupción (...) muchos hoy, por Milei o por Bukele, van a querer sumarse a esos discursos, pero yo invito a todos los candidatos a dejar la demagogia a un lado”, indicó.