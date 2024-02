Alfredo Juncá: ‘Lo bueno es que la justicia electoral es rápida’

El Tribunal Electoral enfrenta retos importantes en las próximas elecciones generales. Entre ellos, el método o procedimiento a emplear para la inhabilitación de candidatos, ataques cibernéticos e investigaciones por clientelismo y topes de financiamiento de campañas electorales. El magistrado y presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, promete una ‘justicia electoral rápida’, en la eventualidad de resolver cualquier proceso de inhabilitación, especialmente en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua con una sentencia en firme de 128 meses de prisión y el pago de una multa de $19.2 millones. Aunque reservó la estrategia para la notificación o el proceso de inhabilitación que empleará la entidad en este caso, prometió seguir los trámites en derecho para iniciar el proceso. El magistrado, además, dijo que tiene abiertos 1,700 procesos. De estos, los que más le preocupan son los clientelistas que requieren de investigaciones amplias. Los involucrados, dijo, no saben que están siendo investigados.

En esta elección hay componentes distintos a otras experiencias, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, candidato presidencial sobre quien pesa una condena de 128 meses de prisión por un delito común, ¿cuál será el proceso de inhabilitación?

Hasta el momento en que estamos haciendo esta entrevista el Órgano Judicial aún no ha comunicado nada formalmente con respecto a este caso al Tribunal Electoral (TE). Por tanto, el Tribunal Electoral no puede actuar hasta que reciba una comunicación oficial de que el proceso que están manejando en la jurisdicción ordinaria se encuentra completamente en firme o ejecutoria. Es decir, que la decisión es final y no cabe ningún recurso. Que han terminado con la parte de ejecución de sentencia. Nosotros en el TE tenemos que esperar ese momento, de lo contrario estaríamos extralimitando nuestras funciones. En el momento que seamos notificados iniciaremos los trámites que en derecho corresponde para iniciar el proceso. Ojo, ellos no nos están comunicando una orden, o diciendo qué hacer. Solo nos ponen en conocimiento de una situación con respecto a un candidato. De esta forma tomaremos la decisión para un procedimiento regular para este tipo de casos. Pero hasta entonces nuestras manos están atadas. Lo bueno es que la justicia electoral es rápida. No vamos a tener que esperar mucho para tomar las decisiones que se deban tomar en este caso.

¿Seguirá el método de dos instancias, es decir primero un juzgado electoral y en dado caso la apelación al Pleno?

Nosotros estamos deliberando cuál es la vía de acuerdo a la jurisprudencia electoral que se va a tomar para este tipo de procedimientos. Existen algunos tipos de inhabilitación que son distintos a otros, la novedad que ha tenido el Código Electoral en 2017, fue establecer una instancia intermedia que son los juzgados electorales. Pero en este momento, cuando llegue el tiempo, se revelará el procedimiento y no antes.

Algunos entendidos en la materia se preguntan, ¿por qué el TE en vez de emplear las dos instancias no se acoge al artículo 180 de la Constitución que prohibe que una persona que haya sido condenada por más de cinco años pueda ocupar este cargo?

Por eso mismo que acabas de decir, porque la sentencia debe estar en firme antes de que nosotros podamos interpretar la norma. Si la constitución lo dice, y por ser un tema electoral es competencia del TE, entonces tenemos que esperar. Soy muy respetuoso de la norma, lo último que quiero es viciar el proceso con una declaración fuera de lugar. Lo que es bueno que la ciudadanía conozca es que la justicia electoral es rápida. El TE cuando tenga que tomar la decisión lo hará como lo ha hecho en muchos otros casos, porque no es el primer caso de inhabilitación que se da. En 2009 hubo como siete u ocho casos, y más atrás también. La verdad es que nos vamos a mantener expectantes hasta la notificación del Órgano Judicial para que el TE tome cartas en el asunto.

En un caso de inhabilitación, ¿el sustituto queda como principal?

En un caso como el que mencionas claro.

¿Ya no puede tener otra persona que lo acompañe en la fórmula?

A estas alturas ya no.

¿Antes sí hubiera podido?

Depende del momento, si estamos en un momento en el que todavía se podía hacer cambios se hubiese podido designar a alguien más, pero ya no.

¿Cuál es la fecha límite para la impresión de las papeletas presidenciales?

Esa es la pregunta del millón. Esa es una pregunta que no te voy a responder con fechas, pero te puedo decir que el TE tiene una imprenta que trabaja 24/7 y está en capacidad de realizar cambios en las boletas de votación con bastante holgura, es decir, con un periodo corto de duración.

¿Cuántos días se tarda en distribuir la papeleta, por ejemplo?

Nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, en días. Se puede medir en días, es todo lo que le voy a decir.

¿Es decir que se supera la información de que tienen fecha límite hasta mediados de abril?

De hecho ya empezamos a imprimir las papeletas en los reversos.

Usted ha manifestado su preocupación sobre las actividades clientelistas que se veían en algunos candidatos. Explíqueme a qué se refiere...

Me refiero a que entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, y en enero y carnavales hemos visto un gran despliegue de actividad clientelar. Marcó la diferencia, una cosa es estar en campaña porque ya empezamos las campañas y se ven actividades de proselitismo político, no es lo mismo eso que actividades clientelistas. Debemos luchar contra el clientelismo, no solamente por el daño que le hace a nuestra democracia y la forma en que juega con las necesidades de la ciudadanía, sino también desde el punto de vista de la inversión del dinero en la política. Existen topes y valores máximos de campaña, medibles en dinero, de lo que un candidato de acuerdo al puesto para el cual está corriendo puede gastar. Entonces, es muy importante que con estas actividades clientelistas no sobrepasen estos topes porque hay sanciones para esto.

¿Cuáles son las investigaciones que están en curso y cuándo vamos a tener los resultados?

El hecho de que en este momento no están viendo procesos en los que hay condenas por actividades clientelistas tiene una razón de ser. Esto es una actividad que no termina hasta el día de las elecciones. Muchos candidatos piensan que porque regalaron una cosa o la otra hace un tiempo atrás y nadie les ha venido a decir nada, no se les va a decir algo cuando el momento sea el correcto. Si yo tengo un expediente abierto tengo que esperar a que termine la actividad. Esto en derecho se conoce como tracto sucesivo, es decir, la continuidad de la actividad o el delito, la ofensa en contra de nuestro ordenamiento electoral continúa llevándose a cabo en el tiempo. Y ese tiempo no ha terminado. Nosotros tenemos una dirección de fiscalización de financiamiento político, un centro de monitoreo digital, una dirección de organización electoral, todas trabajando en el mismo norte, es decir, recabando la información necesaria para ponerla a disposición del público y segundo, contar con los recursos necesarios para que se den las sanciones si se llegan a dar. Es decir, si realmente alguien está violando artículos del Código Electoral, o con los topes de campaña, o la veda electoral.

¿Entonces cuándo se van a dar a conocer estas sanciones?

Depende del caso. En aquellos que tienen que ver con clientelismo, en el momento en que haya una prueba de la actividad se remite a las instancias correspondientes. Lo que pasa es que hay diferentes instancias que participan, puede ser la dirección de organización electoral, o los juzgados electorales, pero también la Fiscalía Electoral. Dependiendo de lo que se tiene presente, se va repartiendo a la institución correspondiente.

¿Cuántos casos tiene abiertos en este momento?

En estos momentos tenemos 1,700 casos abiertos de diferentes cosas. Algo que es importante, porque causó preocupación en el tema digital. De esos casos, tenemos 800 sustracciones de materia. Esto quiere decir que la infracción dejó de existir antes de iniciar el proceso de verificación. Me siento contento de que haya sucedido así, cuando por ejemplo se usaron pautas de forma errónea. El centro de monitoreo detectó el contenido, lo envió a la dirección de organización electoral, pero en ese ínterin, producto de la capacitación que hizo el TE, muchas personas que se dieron cuenta del error, lo arreglaron para evitar incumplir con la ley. Eso es una muestra de que la capacitación funciona, porque cuando fueron a verificar el contenido éste ya había sido corregido.

Quiere decir que esos casos ya no existen...

Sólo en nuestra estadística, pero no les damos seguimiento.

¿Y el resto de los casos que tiene abiertos?

Tengo alrededor de 350 admisiones, el contenido que se ha mandado a bajar con los edictos digitales en los que se le dice a la persona que tiene que ir al TE para presentar sus descargos. Muchas veces, por ejemplo en el caso de los influencers, necesitamos saber si cobran en dinero o en especie. No hay nada pecaminoso con eso, si está cobrando no hay problema, pero tiene que declarar qué candidato le está pagando. Si no está cobrando debe hacer una declaración jurada. Eso sí, después si más adelante en una referencia cruzada con las instancias que están investigando aparece una referencia al pago, hay problemas.

Las personas que están siendo investigadas en los casos que le preocupan, ¿saben que los están investigando?

Depende del tipo de investigación.

Los de clientelismo, ¿conocen que hay una investigación en curso?

Todavía no.

Hemos visto casos que aparentan un clientelismo...

Y hay presunción de inocencia. A veces hay una explicación al respecto.

¿Cuándo esclarece estos casos el TE?

Cuando ya hay suficiente información para determinar que hay un caso. En ese momento se abre el proceso y se le da la oportunidad al presunto infractor que pueda venir a presentar sus descargos. Lo importante de todo esto es que hemos visto menos incidencia que la elección pasada. Es decir que la gente está tomando conciencia. En el tema de remoción de vallas en lugares prohibidos hemos tenido muy pocos casos, por ejemplo.

¿Cómo va a reconocer el TE el financiamiento del narcotráfico en las campañas?

Para poder hacer esto nos vamos a valer de los convenios que estamos firmando con las distintas agencias de seguridad que son las que nos van a ayudar para poder determinar si estamos en presencia de algún tipo de donación de ese tipo.

¿Esa persona queda inhabilitada después?

Va a depender de la investigación. Estas investigaciones se realizan en diferentes lugares que no son el TE. Nosotros cooperamos con ellas.

¿Son judiciales?

Correcto.

¿Cuáles son las vulnerabilidades del sistema informático del TE con respecto a ataques que puedan alterar el resultado de las elecciones?

En el 2014 nosotros tuvimos una elección en la que experimentamos 1.4 millones de ataques en las elecciones. Para 2019 creció exponencialmente a 92 millones de ataques de todas partes. Tomando en cuenta que no es una progresión aritmética, sino exponencial, decidimos hace unas semanas hacer unas pruebas sometiendo el sistema a su mayor nivel de estrés posible. No el estrés regular que recibe, sino tres o cuatro veces el nivel que debía resistir como para romper el sistema, lo cual logramos. Esto para saber en qué lugares debíamos blindar.

¿Tuvieron que hacer muchas correcciones?

Por supuesto y seguimos haciendo las recomendaciones de los expertos para instalar más capas de seguridad para los cortafuegos, mejores políticas de uso de cuentas y estamos trayendo expertos de seguridad de grado militar que son los que van a estar encargados de ver el sistema.

¿Qué garantía podemos tener los electores de que tendremos un sistema blindado completamente?

Ya lo estamos haciendo. Tienen toda la garantía. De hecho pasó algo muy gracioso después de una publicación en la que se hablaba de la prueba de penetración, y es que inmediatamente empezamos a recibir ataques pero ninguno pasaba porque pensaban que el sistema estaba ‘roto’. Eso no fue lo que pasó.

En estas elecciones hay ocho candidatos, lo que implica que cualquiera puede ganar por un voto. ¿Cómo se va a preparar el TE para dar garantía de que el conteo de votos es correcto y ante una eventual impugnación de las elecciones?

Lo primero es que el TE no cuenta los votos. Lo hace la sociedad civil a través de la Junta de Escrutinio de circuito y corregimiento. Nosotros no nos metemos en eso. La Junta es autónoma. Son ellos los que cuentan los votos. Lo que tiene el TE es el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados porque tenemos a personal en todas las mesas, yo veo todas las actas y con eso puedo irlas subiendo a nuestro sistema seguro para que puedan verlo. De hecho, es el sistema que utilizamos para dar a la ciudadanía el nombre del virtual ganador y se le hace la llamada. Pero ese resultado no es oficial hasta que la Junta Nacional de Escrutinio, habiendo dado cuenta de todas las actas, proclama al ganador.

¿Cuál es su previsión sobre las elecciones y qué haría el TE ante una posible impugnación de los resultados?

Ante una impugnación de los resultados hay que resolverla y hay que hacer esto lo más rápido posible.

¿Cómo se resuelve?

Según el procedimiento del Código. No es la primera vez que tendríamos impugnaciones. Solamente porque la impugnación sea presidencial, por ejemplo, no la hace diferente a otro nivel. Solamente por el grado de importancia, por la cantidad de actas que debería haber, por los centros de votación que habría que revisar, pero fuera de eso es el mismo procedimiento y el TE con la celeridad necesaria la va a resolver.

¿Hay forma de controlar las redes sociales?

Las redes sociales no están para ser controladas, sino para entenderlas y hacer docencia sobre la materia que ahí hay. Antes teníamos problemas por la poca información, ahora tenemos muchos problemas porque hay mucha información y más de un 80% de la información que hay ahí es falsa. Es importante que iniciativas como el Pacto Ético Electoral y Pacto Ético Digital nos están ayudando para mantener nuestras redes limpias. Ante la incertidumbre busquemos siempre la fuente. Ahora tenemos una nueva iniciativa en el TE, una es el sistema de denuncia ciudadana que pronto vamos a estrenar para que los ciudadanos se conviertan en fiscalizadores del proceso electoral y la segunda es el portal de verificado contigo en donde la información correcta va aparecer para que cada uno pueda comparar lo que está recibiendo de las redes contra lo que es.