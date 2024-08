Anel “Bolo” Flores es electo nuevo contralor general de la República

El empresario Anel “Bolo” Flores De La Lastra, fue electo por el pleno de la Asamblea Nacional como contralor general de la República, cargo que asumirá el 1 de enero de 2025, en reemplazo del actual contralor Gerardo Solís a quien se le vence su periodo el 31 de diciembre próximo.

Para el cargo de sub contralor, el pleno legislativo eligió por votación al licenciado Elí Felipe Cabezas Justavino, quien al igual que Flores fue postulado por la bancada del oficialista partido Realizando Metas (RM).

La elección del Flores no generó mayor sorpresa, ya que el mismo era mencionando desde el inicio de este proceso como el candidato ungido de la bancada oficialista del partido Realizando Metas (RM).

Flores, quien fue postulado de entre 20 aspirantes que cumplieron los requisitos para el cargo y que fue postulado por el diputado Jamis Acosta de RM, superó al abogado Carlos Barsallo, quien fue postulado para este mismo cargo por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca) y respaldado por la bancada independiente Vamos.

El contralor electo recibió en total 47 votos de diputados miembros de la bancada RM, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), del Partido Panameñista, el partido Alianza, el Molirena y uno voto del Partido Popular (PP).

Barsallo obtuvo solo 24 votos de los diputados de Moca, los de Vamos y la diputada Patsy Lee; del Partido Popular (PP), respaldaron las aspiraciones de Carlos Barsallo.

Fue el diputado Ernesto Cedeño el primero en postular en este proceso, proponiendo al cargo de contralor a Carlos Barsallo.

“Esta es una persona independiente, que no tiene un pasado que nos puede hacer dudar, ni se va a inclinar de una manera inadecuada ante actos indignos, es una persona que nos debe llenar de esperanza, que hará las cosas bien por su pasado y por su trayectoria”, afirmó Cedeño mientras presentaba a Barsallo.

Cedeño elogió además el conocimiento de Barsallo en Derecho Público, y dijo que habrá otros que se presentan y que podrán tener un performance empresarial, pero que desconocen de la hacienda pública, desconocen del derecho administrativo.

“Este (Barsallo), sí conoce del Derecho Público y conoce del Derecho Administrativo y es necesario e importante que una persona llegue a la Contraloría no a aprender, sino a aplicar los conocimientos vertidos”, sostuvo Cedeño.

Por su parte, el diputado Jamis Acosta, quien postuló a Flores manifestó que este no solo contaba con los requisitos exigidos por ley, sino con la capacidad, el respeto y la exigencia moral que el cargo amerita.

“Aquí hemos tenido contralores que vienen del sector público y que han demostrado en el país... nada. Ahora tenemos una propuesta nueva, una propuesta fresca, proba, con un curriculum excelente de la viuda privada que ha llevado a empresas al éxito, el país necesita de personas que sepan de administración, no solo inclinada a la administración pública”, precisó.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga de la bancada independiente Vamos, sustentó su voto apoyando a Barsallo, “por sus cualidades, por su experiencia profesional y por su actuar en la vida pública”.

Señaló que Barsallo ha sido una figura beligerante en su lucha contra la corrupción y frente a la opacidad. “Tiene las cualidades necesarias para poder ser contralor de la República, un puesto tan importante y que venimos de tantos escándalos que lamentablemente han generado esa falta de credibilidad y desconfianza de nuestra población”, dijo.

En tanto, el diputado del PRD, Crispiano Adames defendió la escogencia de Flores y dijo que este, habiendo sido PRD, certificó su oposición a un gobierno que “decía ser PRD, pero que no era PRD y que hoy tiene que aguantarse 20 mil y un réplicas por personas que no supieron hacer lo que Omar Torrijos predicó en este país y que se fueron por la línea del aplauso y de los favores personales”.

“No dudo de esa capacidad y que sus grandes méritos en el sector público usted lo acoja dentro de la realidad de una Contraloría que tiene que verificar la modificación a su Ley Orgánica y de una Contraloría que sea eficiente, de puertas abiertas y que disminuya, elimine o conculque esa corrupción que le vulnera derechos a los ciudadanos panameños”, destacó Adames.

Manifestó que le daría el voto a Flores porque Barsallo no le pidió el voto “y si me lo hubiese pedido y sustentado, probablemente estuviéramos considerando las posiciones. En la política hay que saber pedir el voto para recibirlo o no recibirlo”, sostuvo Adames.

El diputado Jorge Bloise, de Vamos ripostó a lo dicho por Adames y calificó su postura como una “excusa barata”.

“El contralor no va a un cargo de elección popular, solo basta con revisar las hojas de vida para darse cuenta quien tiene el mérito académico y profesional para desempeñar este importante rol”, dijo Bloise.

Bloise expresó que espera que Flores solo comulgue con el actual contralor Gerardo Solís en el haber corrido ambos en unas elecciones primarias del PRD, “porque el señor Solís fue partícipe y cómplice de la destrucción del erario de nuestro país, le robó oportunidades a todos los panameños y panameñas humildes”.

Elí Felipe Cabezas Justavino, es electo sub contralor

Para la escogencia del sub contralor fue electo Elí Felipe Cabezas Justavino, quien también fue postulado por el diputado Jamis Acosta.

Cabezas Justavino obtuvo 47 votos a favor, superando a Yonel De la Cruz, postulado por los diputados de Moca y a Maximino Gutiérrez Bonilla, postulado por la bancada Vamos, quienes solo obtuvieron 3 y 21 votos, respectivamente.