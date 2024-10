Hoyo, presidente de la CSJ por tres veces consecutivas, entre 1994 y 1999, comparte la tesis de que el país necesita un cambio constitucional ante la crisis de las instituciones, pero este debe ser por vía de una constituyente paralela para “evitar sobresaltos”. Habla sobre las nuevas designaciones en la Procuraduría de la Nación y la Administración, y enfatiza en que estas deben estar al servicio de los ciudadanos y no solo al poder de turno.

En 1989 el país enfrentó una crisis política e institucional Más de 30 años después tenemos otra crisis, aunque distinta, también las instituciones están bajo duras críticas...

No es suficiente un liderazgo fuerte. También se requiere de instituciones sólidas y en Panamá estas están muy cuestionadas...

Hay un retroceso en las instituciones. Es evidente que la idea de un cambio constitucional, requiere una reforma del Estado, no solo para achicarlo sino también para que la gente empiece a recuperar esa confianza. Estamos ante un sistema hiperpresidencialista y los esfuerzos empiezan por fortalecer instituciones fuera del Ejecutivo, el Órgano Judicial y el Tribunal Electoral. Por ejemplo, en el caso de la discusión por la inhabilitación de Mulino, el Tribunal Electoral interpretó bien la ley electoral, siguiendo el principio de la maximización de la participación política. Francamente me daba mucho temor que nos empezáramos a deslizar por esa ruta de inhabilitar candidatos, que ha seguido Venezuela. Incluso, por medio de la Justicia.

Ese tema terminó en la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo entiende este rol jugado por esta institución en el proceso electoral? Que fue un rol inédito e histórico...

La Corte Suprema se politizó y la responsabilidad primaria de eso, es de quienes la dirigen. No creo que sea una cosa constante y general, pero esa situación sí colocó al país al borde de una situación sumamente peligrosa (...) tiene que haber un cambio de rumbo, porque el rumbo de la politización de la Corte es negativo para el país.

Hay juristas que plantean que la Corte siempre ha estado politizada, además no opera en el vacío, sino en una sociedad con contradicción y presiones por intereses...

No de la forma que ha estado sucediendo. En las elecciones 1994, cuando asumí el cargo de presidente, en enero de aquel año, señalé muy claramente que las elecciones se ganan en las urnas y no en la Corte. En ese momento se podía ir a la Corte con amparos, que después se prohibió en 2005; tuvimos el mismo problema en 1999. Entonces había más instrumentos, aparte del recurso de inconstitucionalidad, para meter a la Corte en el proceso electoral y yo dije que aquí no vamos a voltear elecciones. Es una costumbre vieja de meter a la justicia en lo electoral, pero si hay una convicción y un liderazgo firme de respetar el proceso electoral, esas pretensiones se estrellan contra una muralla.