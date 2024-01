Candidatos del PRD en circuitos plurinominales están obligados a pedir el voto selectivo

Los candidatos a diputados de circuitos plurinominales de los diversos partidos políticos estarán más que obligados a pedir el voto selectivo en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, en lugar del histórico y tan cuestionado voto plancha, en su afán por ser elegidos en estos comicios.

Y es que el voto selectivo será prácticamente una exigencia principalmente de los candidatos a diputados de circuitos plurinominales del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) hacia sus electores.

Según fuentes a lo interno de esta agrupación política, los diversos candidatos a puestos de elección popular del partido en estos circuitos en los que se escoge a más de un diputado, se preparan para garantizar al menos su triunfo al ver opciones limitadas de que su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, gane las elecciones el 5 de mayo.

Al ser consultado sobre el tema, el diputado del PRD por el circuito 2-1 en Penonomé, en la provincia de Coclé, Daniel Ramos, manifestó que “yo voy a pedir mi voto”.

“Cada uno está buscando su voto en función del trabajo que ha hecho, de la propuesta que tenga y de su esfuerzo particular. La elección que viene no es como las otras, la gente va a estar mucho viendo no solo quién eres, sino qué propones, qué buscas y qué planteas, y en función de eso el elector se va a centrar en una propuesta. Habrá lugares en donde pedirán el voto selectivo y otros pedirán voto plancha; eso depende, cada uno decide. Yo estoy buscando mi voto”, exclamó.

Al respecto, el dirigente político del PRD Omar Ahumada manifestó que para las próximas elecciones cada quien tendrá sus estrategias, pero enfatizó que su partido hará campaña para pedir el voto en plancha.

Sostuvo que para el PRD pedir el voto plancha es necesario, porque considera que es la única manera de garantizar tener una numerosa representación tanto en la Asamblea, como en las juntas comunales y en las alcaldías. “El voto plancha en el PRD en una elección tan dividida y con candidatos de un montón de partidos, es importante”, dijo.

Explicó que por ejemplo en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, hay 18 candidatos a diputado, algo que asegura nunca había pasado y se eligen tres diputados. “Nosotros en ese circuito con el voto plancha nos garantizamos una de esas curules, sin ningún problema”.

Agregó que, de hecho, con la cantidad de votos que sacó el partido en las elecciones primarias para las candidaturas de diputado en Arraiján, se garantizan un diputado. “Entonces el voto plancha, el voto duro del PRD será importante”.

Para el analista político Edwin Cabrera, lo primero que hay que saber es que en los circuitos plurinominales los candidatos están obligados a pedir el voto selectivo, porque primero se cuentan las papeletas del partido y luego se establece cuántos votos tiene individualmente cada candidato en las papeletas. En tal sentido dijo que a quien más favorece el voto plancha es a quien lleva la R del residuo.

“Objetivamente cuando uno observa la ley electoral, los candidatos en circuitos plurinominales están obligados a pedir el voto selectivo, porque si un partido postula a cinco, los cinco no pueden ser elegidos”, destacó.

Añadió que políticamenete hablando siempre ocurre eso, los candidatos a diputado, representante y alcalde pedirán votos para su candidato a presidente con mucho énfasis o con menos énfasis en función de las probabilidades de triunfo del candidato a presidente.

Agregó que lo que sí es cierto es que cuando los candidatos ven que su aspirante presidencial tiene pocas probabilidades de ser elegido, le dicen al elector vota por mí y arriba le dicen que vote como quiera, y cuando ven que el candidato tiene muchas probabilidades de ganar, entonces salen a pedirle el voto y a hacer campaña por el candidato presidencial.

“La realidad es que en el caso del PRD como es una candidatura de gobierno, es claro que tiene un peso específico aún mayor, por lo que se sabe que ocurre en este país cada cinco años, que gana la oposición, salvo que en esta oportunidad ocurriera algo extraordinario”, señaló.

Agregó que lo que hay que tener claro primero es que el voto plancha en los circuitos plurinominales no es real, porque la ley obliga a pedir el voto selectivo, y segundo, que el voto plancha se va a dar en función de las posibilidades de triunfo del candidato a presidente de cada partido.

Contrario a lo que harían los candidatos de partidos políticos, en especial el PRD, los candidatos por la libre postulación ven en la figura del voto plancha la posibilidad de que el 5 de mayo próximo sea elegido un mayor número de diputados en sus circunscripciones, ante el auge que ha tomado esta facción política en los últimos 10 años.

Un total de 22 listas de candidatos a diputados por la libre postulación fueron reconocidas por el Tribunal Electoral para las elecciones de mayo de 2024, por lo que con estas listas y a través del voto plancha, el número de diputados por la libre postulación en la Asamblea pudiera incrementarse.

En la elección general de 2019 fueron elegidos cinco diputados a través de la figura de la libre postulación, a pesar de que en el pasado torneo electoral no se inscribió ninguna lista de candidatos independientes.

Al respecto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez sostuvo que hay que remontarse “a la fallida reforma electoral en la que mantuvimos un sistema electoral imperfecto que promueve una mala repartición, una pobre representación de la minoría y una tendencia a personalismos que no deberían, en una democracia, tener más valor que las ideas o la plataforma política”.

Consideró que los candidatos oficialistas están en un “sálvese quien pueda” y por eso van a recurrir a todas las imperfecciones del sistema para aprovecharse de sus copartidarios, de la poca educación electoral y de las artimañas para lograr su reelección.

Planteó que indiscutiblemente los aspirantes del oficialismo se ven con menos posibilidades de ser reelegidos, debido a la actual gestión gubernamental, algo que –asegura– vamos a ver reflejado en que pocos o ninguno saldrá a buscar el voto para su candidato. “Quieren distanciarse”.