Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de octubre

Durante la tarde, las máximas temperaturas se mantendrán entre 22 °C y 24 °C.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Rayshel Flores
  • 23/10/2025 07:00
En horas de la mañana anticipó el ingreso paulatino de nubosidades hacia la región central, con posibilidad de generar los primeros aguaceros con tormentas en las provincias de Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este jueves, 23 de octubre, condiciones estables sobre el país durante la mañana y aguaceros en el transcurso de la tarde.

En horas de la mañana anticipó el ingreso paulatino de nubosidades hacia la región central, con posibilidad de generar los primeros aguaceros con tormentas en las provincias de Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá. El cielo estará parcialmente nublado a cubierto en el resto del país.

Para la tarde de este jueves se esperan aguaceros con tormentas eléctricas, especialmente todo el occidente y región fronteriza con Colombia. En zonas como la ciudad capital, las costas de Coclé y el centro de Colón comenzaran a disminuir.

Para la noche, se estima una mejora en las condiciones del tiempo en gran parte del país, con cielos parcialmente nublados excepto en Chiriquí, sur de Los Santos y las zonas comarcales Emberá donde se mantendrán algunos remanentes de lluvias ligeras.

En tanto a las temperaturas, durante la tarde las máximas se mantendrán entre 22 °C y 24 °C en gran parte del territorio. Sin embargo, en la zona central y hacia el este, se pronostica un clima más cálido, con valores que podrían llegar a los 26 °C y 32 °C.

Los índices de radiación ultravioleta se prevén entre moderada y muy alta, con valores estimados entre 5 y 8 en la escala internacional.

