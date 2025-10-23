Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este jueves, 23 de octubre, condiciones estables sobre el país durante la mañana y aguaceros en el transcurso de la tarde.

En horas de la mañana anticipó el ingreso paulatino de nubosidades hacia la región central, con posibilidad de generar los primeros aguaceros con tormentas en las provincias de Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá. El cielo estará parcialmente nublado a cubierto en el resto del país.

Para la tarde de este jueves se esperan aguaceros con tormentas eléctricas, especialmente todo el occidente y región fronteriza con Colombia. En zonas como la ciudad capital, las costas de Coclé y el centro de Colón comenzaran a disminuir.