Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de octubre

Para la noche, se estima una mejora en las condiciones del tiempo en gran parte del país, con cielos parcialmente nublados excepto en <b>Chiriquí, sur de Los Santos y las zonas comarcales Emberá</b> donde se mantendrán algunos remanentes de lluvias ligeras.En tanto a las temperaturas, durante la tarde las máximas se mantendrán entre <b>22 °C y 24 °C</b> en gran parte del territorio. Sin embargo, en la zona central y hacia el este, se pronostica un clima más cálido, con valores que podrían llegar a los <b>26 °C y 32 °C.</b>Los índices de radiación ultravioleta se prevén entre <b>moderada y muy alta,</b> con valores estimados entre 5 y 8 en la escala internacional.