Contraloría inspecciona 1,562 autos oficiales durante Operativo de Carnaval 2026

La Dirección de Fiscalización General de la Contraloría General de la República informó los resultados del operativo nacional “Verificación Vehicular / Carnaval 2026”, realizado entre el viernes 13 y el miércoles 18 de febrero, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los autos estatales durante las festividades.

Durante la jornada fueron inspeccionados 1,562 vehículos oficiales en todo el país. De ese total, 1,428 (91.4%) cumplían con la normativa, mientras que 123 presentaron faltas administrativas y 11 unidades fueron retenidas conforme a los procedimientos vigentes.

Las irregularidades detectadas estuvieron principalmente vinculadas a problemas en la documentación para circular, inconsistencias en los salvoconductos, ausencia de rotulación oficial visible y otras faltas administrativas.

Casos bajo evaluación

Entre las situaciones particulares detectadas, las autoridades reportaron el hallazgo de un vehículo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario que permanecía abandonado dentro de un autolavado desde el 13 de febrero.

Asimismo, en Churuquita Grande, distrito de Penonomé, se localizaron dos buses oficiales con identificación “JC Tocumen”. Aunque contaban con salvoconducto, el documento no especificaba la misión oficial ni las personas autorizadas para el traslado, por lo que el caso se mantiene bajo revisión administrativa.

La Contraloría señaló que continuará el seguimiento correspondiente conforme a la ley, reiterando su compromiso con la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.