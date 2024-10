El escándalo de la empresa que construye obra de saneamiento

Historial problemático

Llegada a Panamá

Una obra pendiente

Incertidumbre por la tierra

Administración actual

Las autoridades actuales no son ajenas a la situación de la PTAR, ni a las acusaciones internacionales en contra de Fypasa. “Sí estamos anuentes a los casos que ellos tienen. Todavía no se ha tomado una determinación, pero sí hemos empezado a revisar a fondo todo el pliego, las empresas. No obstante, ya está adjudicado”, apuntó Mendoza. “Ya estamos en otro punto del proceso. Definitivamente, hay que analizarlo, hay que revisarlo, pero no se está haciendo la debida diligencia de selección de empresa porque ese proyecto ya se ha adjudicado”, acotó la directora de Saneamiento.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, también se refirió al tema. “Sí se está revisando, hoy tengo una reunión con el equipo que está encargado de eso, que tiene que ver no solamente con el aspecto legal, sino también con el aspecto técnico. Tenemos que cuadrar bien que eso vaya a funcionar adecuadamente”, declaró durante una entrevista con La Estrella de Panamá el martes 21 de octubre. El ministro no confirmó si se va a seguir o no con el proyecto, detallando que esperaba más información de su equipo, incluyendo la situación de los terrenos.

Este medio envió correos a la empresa con base en México, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Con un contrato por refrendar y una situación incierta respecto a los terrenos, las demoras en la construcción no son por el momento responsabilidad de Fypasa. Si se decide seguir adelante con el proyecto, comenzará a correr el reloj de dos años para la construcción y luego cinco años de operación de la planta por la empresa. De completarse con éxito los trabajos del PTAR Caimito y ponerse en ejecución, se estima que unas 254 mil personas se verían beneficiadas en Panamá Oeste.

Mientras tanto, el mal olor por las aguas negras, la contaminación de los ríos y el desborde de los alcantarillados son realidades que viven día a día miles de panameños. En Vacamonte, en Chanis, en Paitilla y en muchas otras comunidades, las personas se ven obligadas muchas veces a desayunar acompañados del fétido olor de las aguas negras, el aroma de heces, la pestilencia de una promesa en la que se han invertido más de $1.500 millones durante más de dos décadas, y se han logrado importantes avances, pero aún queda mucho por cumplir para sanear a Panamá.