El terremoto también golpea el futuro de 89 mil estudiantes

En un corral donde normalmente se pesa ganado, una niña de 13 años intenta sostener sus sueños. El lugar no tiene las condiciones de una vivienda y mucho menos las condiciones para estudiar. Sin embargo, allí vive con sus padres y sus cuatro hermanos, en la comunidad de Flores de Tonosí, mientras intenta continuar sus estudios después del terremoto de 7.5 reportado el 9 de octubre. La estudiante cursa séptimo año en el Instituto Profesional y Técnico Agropecuario (IPTA) de Tonosí. El día del sismo sufrió heridas de consideración. Desde entonces, su vida transcurre lejos de la normalidad que tenía antes de que la tierra temblara. Esta semana recibió módulos de aprendizaje para concluir el año escolar 2026. Para algunos estudiantes, el terremoto no solo los dejó sin una vivienda, sino también fuera de la aula de clase y estudiando, a través de métodos no convencional en un sistema educativo con desigualdad. En las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos las más afectadas por el terremoto, la matrícula escolar suma 89,190 estudiantes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la (Unicef) ha estimado que un poco más de 15,000 niños, niñas y adolescentes enfrentan dificultades para continuar su proceso educativo. El organismo de las Naciones Unidas también ha cuantificado 576 escuelas con afectación por el terremoto. De ellas, 85 registran colapso o daños severos. Otras 491 presentan daños moderados o funcionan como centros de emergencia. El Ministerio de Educación (Meduca), con el apoyo de la Unicef, puso en marcha un proyecto para atender el aspecto psicosocial, la protección y la continuidad educativa de los menores. La reconstrucción de una escuela no consiste solamente en levantar paredes. También implica ayudar a los niños a recuperar la confianza, devolverles las rutinas y evitar que el tiempo fuera de las aulas agrande las brechas de aprendizaje. Las cifras del Meduca también habla de otra realidad del sistema educativo que no dejó el terremoto, pero que también se han visto afectados. Se trata del subsistema regular de educación en el que la provincia de Veragua hay 54,792 estudiantes en 452 centros educativos; Herrera, con 20,302 alumnos en 174 centros; y Los Santos, con 14,096 estudiantes en 137 centros.

En conjunto, son 89,190 estudiantes distribuidos en 763 centros educativos. Escuelas que, algunas, dejaron de recibir alumnos para aglomerar damnificados.

En la Escuela Bilingüe Llano de Piedra, en Macaracas, el terremoto alteró mucho más que la infraestructura. El plantel atiende a 196 estudiantes, desde preescolar hasta sexto grado. Allí trabajan 19 docentes y un equipo administrativo que ahora enfrenta el desafío de mantener el aprendizaje mientras espera respuestas sobre el futuro del edificio.

Su directora, Bélgica Sandoval, explicó que los tres pabellones presentan afectaciones y que otros dos también podrían requerir remoción. El plantel todavía espera el informe técnico que determine qué estructuras pueden repararse y cuáles necesitan intervención mayor.

Volver a jugar también forma parte de la recuperación En Llano de Piedra, la respuesta no se limita a las reparaciones que necesita el edificio. El centro educativo fue incluido en el proyecto de aprendizaje que realiza el Meduca en conjunto con la Unicef y la colaboración de RET Internacional, que consiste en contar con un espacio temporal de aprendizaje. No sustituye las clases regulares ni representa el regreso definitivo a las aulas. Su propósito inicial es ayudar a los niños a recuperar la estabilidad emocional y mantener el contacto con actividades educativas.

Allí, las jornadas incluyen juegos didácticos, pintura, cantos, rondas y dinámicas grupales. A simple vista, pueden parecer actividades cotidianas de cualquier escuela. Pero después de una emergencia, recuperar esos momentos también tiene un significado: los niños necesitan volver a compartir, jugar y sentirse seguros. El espacio está organizado para funcionar durante tres meses. Los grupos asisten una vez por semana, de 8:00 a 10:00 de la mañana, con la posibilidad de ampliar el horario según el desarrollo de las actividades.

Mientras tanto, los 196 estudiantes del plantel recibieron guías de aprendizaje para continuar el año escolar. La escuela espera que las familias las entreguen a finales de noviembre, para que los docentes revisen los trabajos y evalúen el avance de cada alumno. La directora insiste en que los padres no deben considerar estas actividades como una pérdida de tiempo. Su preocupación tiene un fundamento educativo: cuando un niño interrumpe el aprendizaje durante un periodo prolongado, recuperar el terreno perdido puede resultar más difícil, especialmente en los primeros años de lectura y escritura.

“Si nos quedamos, dejamos los niños en la casa y no le damos una continuidad, se nos va abriendo más la brecha educativa”, recalcó Sandoval. Los Santos busca que los estudiantes no pierdan el año En la provincia de Los Santos, la emergencia obliga a encontrar formas distintas de mantener el vínculo entre docentes y alumnos.

El director regional de Educación, Ernesto Domínguez, explicó que los centros educativos trabajan con modalidades flexibles para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar. La región atiende a unos 15,000 alumnos de preescolar, primaria, premedia y media, incluida la educación nocturna. El informe técnico de arquitectos e ingenieros identificó 25 centros con afectaciones leves, 57 con daños moderados y 25 con daños severos.

Detrás de esa clasificación existen situaciones diferentes. En algunos planteles, los problemas incluyen desplazamientos o caídas de cielos rasos. En otros, los daños son tan graves que los informes contemplan la demolición total o parcial de las estructuras.

En siete centros ya comenzó la remoción de escombros para dar paso a nuevas construcciones. Mientras avanzan esos trabajos, los estudiantes necesitan continuar aprendiendo. Por eso, la dirección regional aplica clases virtuales, módulos, guías de aprendizaje y encuentros presenciales. Los docentes visitan las comunidades hasta tres veces por semana. En ocasiones, las clases se desarrollan en patios, viviendas o debajo de los árboles. La imagen contrasta con la idea tradicional de un salón de clases: una pizarra, pupitres y paredes que protegen del sol y la lluvia. Ahora, en algunas comunidades, el aprendizaje depende de encontrar un espacio disponible y de que los docentes puedan llegar hasta los estudiantes.

El calendario escolar mantiene el 11 de diciembre como fecha de cierre del año lectivo. Las graduaciones de tercer y sexto año también siguen en planificación, aunque su modalidad dependerá de las decisiones del Consejo de Directores y de las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Los gabinetes psicopedagógicos, psicólogos y trabajadores sociales también brindan apoyo a los estudiantes y a sus padres de familia ante las consecuencias emocionales del terremoto. La tarea consiste en mantener el calendario, pero sin ignorar que muchos alumnos todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia. UNICEF instala 11 espacios para recuperar la confianza y el aprendizaje

La intervención de UNICEF contempla 11 espacios temporales en comunidades de Veraguas, Herrera y Los Santos, con capacidad estimada para atender a unos 3,000 estudiantes. Cada jornada reúne grupos de entre 30 y 40 niños durante periodos de dos a tres horas.

Francisco Trejos, vocero de UNICEF, explicó que la primera etapa prioriza el bienestar socioemocional. La propuesta busca que los estudiantes recuperen la confianza, compartan sus experiencias y retomen actividades en un ambiente seguro.

La segunda fase contempla el refuerzo de la lectoescritura, la lógica matemática y las habilidades motoras. El objetivo consiste en preparar a los niños para el inicio del año escolar 2027. Olga Isaza, representante de UNICEF, destacó la importancia de sostener la continuidad educativa y atender las necesidades emocionales de los menores.

La recuperación, explicó, no depende únicamente de reconstruir los edificios. También exige acompañar a los estudiantes y sus familias durante un proceso que puede dejar consecuencias más allá de los daños materiales.

Los 3,000 cupos estimados de estos espacios temporales representan una respuesta concreta, aunque también permiten dimensionar el desafío: se trata de una intervención con capacidad definida frente a una emergencia que alcanza a más de 15,000 menores con dificultades para continuar su educación.

35 escuelas en pérdida total y 3,031 estudiantes vinculados a esos planteles El Ministerio de Educación reportó 35 centros escolares en condición de pérdida total en Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé. Estos planteles reúnen una matrícula de 3,031 estudiantes.

El registro incluye 20 escuelas en Herrera, cinco en Los Santos, una en Chiriquí, siete en Veraguas y dos en Coclé.

En Los Santos aparecen los centros educativos de Aguabuena, Flores, El Espavé, Alejandro González H. y Taboga. En Chiriquí figura la escuela El Guabino. En Coclé, el informe incluye los centros Federico Zúñiga y José de Gracia Fernández. La cifra de 3,031 alumnos permite observar otra dimensión de la emergencia. Son estudiantes vinculados a escuelas que el MEDUCA clasifica en pérdida total y que, por tanto, necesitan una solución para recuperar sus espacios educativos.

Este registro no debe confundirse con el levantamiento de UNICEF, que contabiliza 85 escuelas colapsadas o con daños severos y otras 491 con afectaciones moderadas o utilizadas como centros de emergencia.

Tampoco equivale al informe regional de Los Santos, que identifica 25 centros con daños severos, algunos con necesidad de demolición total o parcial. Las cifras responden a reportes y categorías distintas. Para comprender el alcance real de los daños, el MEDUCA debe precisar los criterios técnicos y el alcance de cada evaluación. La reconstrucción no termina con la firma de un contrato

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, informó que el primer contrato para la reconstrucción de escuelas ingresó a PanamáCompra el 9 de noviembre.

El funcionario también anunció el fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos y mencionó los recorridos que realizó por Tonosí, Soná e Icaco para conocer la situación de las comunidades educativas.

El ingreso de un contrato a PanamáCompra representa un paso dentro del proceso de contratación, pero no significa que las obras comenzaron.