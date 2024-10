Ernesto Pérez Balladares: ‘No voy a correr a la secretaría del PRD, yo cumplí con el partido’

Ernesto Pérez Balladares mira la catástrofe electoral del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las pasadas elecciones, como una obvia señal de una crisis profunda, una suerte de “septicemia” en el colectivo, que condensa corrupción, pérdida de identidad y descomposición institucional. “Los organismos vivos crecen, se reproducen y mueren. A lo mejor estamos en la etapa de muerte”, reflexiona el expresidente de la República (1994-1999). El antiguo secretario general, que llevó al partido a su primera victoria electoral tras la agresión estadounidense en 1989, y miembro fundador del PRD, reparte las culpas por igual, en las que se incluye. Considera que hubo traición al PRD y habla de quienes se enquistaron en el partido. ¿Aún tiene futuro el partido de Omar Torrijos? Pérez Balladares, entre dudas, piensa que sí.

La crisis de la Caja de Seguro Social, el problema de la desigualdad y los monopolios tras las privatizaciones durante su gestión, que el “Toro” Pérez Balladares prefiere denominar “corporativización”, son algunos de los temas que desgrana el “Toro” Pérez Balladares en esta entrevista con La Estrella de Panamá.

Las pasadas elecciones fueron una catástrofe electoral para el PRD ¿Qué falló?

Cuando tu discurso y tus objetivos son los correctos la gente lo reconoce y vota por ti (...) esto no es el resultado de una situación que se dio el año pasado ni hace dos años, es una acumulación. Desde el momento en que la dirigencia del partido fue asaltada por los diputados fue un error, no porque tenga nada en contra de ningún diputado. Los objetivos de los diputados y de la Asamblea no necesariamente son los objetivos que puede proponer un partido. Se enquistaron en el poder (...) lo que sucedió ahora en estas elecciones es la acumulación histórica de los errores cometidos. Entró el virus de la corrupción dentro del partido que se introdujo, en mi concepto, en la Asamblea.

¿No influyó la figura del candidato José Gabriel Carrizo? Algunos sectores, incluso en el PRD, veían esto venir..

Es la acumulación del desgaste (...) si tú observas en las caminatas y las concentraciones que hacía el candidato había muchísima gente. Sin embargo hubo 500 mil personas, de esos 700 mil inscritos en el partido, que no votaron por él. Yo le he pedido al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que hay hacer una en una evaluación.

Pedro Miguel González insiste en que el gobierno de Laurentino Cortizo no representaba a las fuerzas reales del PRD...

No es verdad, el gobierno del presidente Cortizo tenía más figuras del PRD que en ningún otro lado, que no eran los amigos de Pedro Miguel es otra cosa. El gobierno tuvo mucha gente del partido en puestos principales.

Partidos grandes en la historia de Panamá han tenido fases de auge y declive, como liberales y conservadores. Podría estar el PRD en proceso de debacle...

Podría estar, pero tu perspectiva y la mía pueden ser diferentes, a lo mejor hubo un error que se puede subsanar o a lo mejor pasa lo que está pasando en todos los organismos vivos, que crecen, se reproducen y mueren. A lo mejor estamos en la etapa de muerte, yo no sé (...) es muy fácil tirarle la culpa a fulano o al CEN, la culpa con situaciones como esa usualmente es huérfana de padre y madre, lo cual significa que la culpa es de todos.

Ha dicho que hubo traiciones en el PRD ¿Con quién es eso? ¿Los que se fueron o los que se quedaron y no votaron por el partido?

Ambos. Si yo tengo un problema en mi casa, lo normal es que trates, con diálogo y conversación, de solucionar el problema en tu casa; pero no es coger tus bártulos y mudarte a otra casa, sobre todo si esa otra casa es de nuestro adversario, nuestro enemigo histórico político. Allí hubo una traición, como todos aquellos que fueron a la concentraciones, que expresaron que estaban con el candidato y votaron por otro. Si tú me preguntas a mí, yo quisiera que esos 500.000 votos que votaron fuera del partido se largaran, no los necesitamos.

El PRD hoy es un club electoral y una agencia de empleo...

Claro. Cuando nosotros ganamos las elecciones en 1994, contra todo pronósticos, yo me di cuenta de que la membresía del partido empezó a crecer desproporcionadamente. Lo que estaba pasando era que la gente se inscribía, y con esa inscripción iba a pedir un trabajo en el Estado. Allí yo mandé a cerrar las inscripciones (...) el partido que se concibió era uno con formación, con estructura de discusión política con compartimiento de ideas y no lo que se transformó posteriormente a la salida mía de la secretaría general, se abrieron las puertas para la montonera que se inscribió pidiendo beneficios y trabajo (...) tenemos que cerrar las puertas de inscripción en el partido y empezar a caminar con la gente que realmente tiene vocación de nuestros ideales regresar a nuestros principios.

¿Qué sería regresar a los principios?

Abordar los problemas fundamentales de la población. Ahora mismo hay tres problemas fundamentales: la Caja de Seguro Social, por supuesto, un problema de carencia de suministro de agua potable, y la educación es de mala calidad. ¿Cómo lo vas a arreglar? Esas son las cosas que yo creo que el partido, como movimiento político torrijista, debe abordar.

Pero el torrijismo en el PRD es camaleónico, una manta que cambia de color dependiendo de quien la usa...

La mejor forma de describir el torneo es como lo hizo el general Torrijos, el fundador: ni con la izquierda ni con la derecha, con Panamá. Eso ¿qué significa? Que si yo tengo un problema y la solución la veo con medida un poquito a la izquierda del espectro político no me importa, lo hago y al contrario, si le veo un poquito más a la derecha también lo hago porque el problema se soluciona y los partidos políticos y los gobiernos están para solucionar problemas, no para dogmatismos políticos.

El CEN del PRD habla de reorganizarse. ¿Cuál va a ser su rol en ese proceso?

Si me piden mi opinión y mi participación, yo la daré (...) no me puedo negar a dar mi opinión y a dar mis consejos. Tenemos que ver cómo rectificamos los 20 años de equivocaciones que ellos llevan, si es que se puede, y si no se puede yo cumplo con mi conciencia y cada cual con la suya.

¿Como ve a Martin Torrijos?, dijo que va a armar su propio partido...

No estoy de acuerdo, cuando uno tiene un problema en su casa, lo soluciona ahí, no mudándose de casa.

Él dice que ya no es PRD pero que sigue siendo torrijista...

Lo que tiene es un apellido del general Torrijos.

¿Cómo puede cambiar el PRD con los diputados Benicio Robinson y Raúl Pineda a la cabeza?

Mira, cada participante político tiene su responsabilidad personal. Si tú has cometido un ilícito, el partido no tiene nada que ver contigo. Y si resultas condenado serías expulsado de partido. Pero yo no puedo condenar y expulsar a alguien que todavía no ha sido condenado (...), en la vida política de los individuos llega un momento donde tienes que decirte cambio y fuera, ya yo cumplí. Fue lo que hice yo, me retiré. Después quise rectificar lo que estaban haciendo y me dijeron que no, que me fuera para mi casa y yo me fui. Allí está el resultado de lo que hicieron.