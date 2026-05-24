Estas son las 5 noticias que debes leer | 24 de mayo

María Corina Machado: Panamá será la parada hacia el regreso de los venezolanos

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró durante una actividad en Panamá que el país será una “escala de regreso” para miles de venezolanos que sueñan con volver a su nación. Sus declaraciones se dieron en medio de un encuentro con miembros de la diáspora, donde reiteró su mensaje de esperanza y reconstrucción para Venezuela.

Patricia Janiot defiende el periodismo: “Debemos contar lo que quieren ocultar”

La periodista Patricia Janiot destacó el papel fundamental de la prensa en la sociedad y afirmó que el deber de los comunicadores es mostrar las historias que muchas veces los gobiernos intentan mantener fuera de la vista pública. Sus declaraciones se dieron durante su participación en actividades del Festival Centroamérica Cuenta.

Balacera en concierto de El Tachi en Chitré deja un muerto y dos heridos

Un hecho violento sacudió un concierto del artista El Tachi en Chitré, donde una balacera dejó una persona fallecida y dos heridas. El incidente provocó alarma entre los asistentes y las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

Frustran hurto en Megapolis Mall y capturan a tres personas

Un intento de robo dentro de Megapolis Mall terminó con tres personas aprehendidas tras una rápida intervención policial. Las autoridades mantienen las investigaciones del caso mientras buscan esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.

Plaza Amador conquista su décima estrella y hace historia en la LPF

Plaza Amador volvió a escribir una página dorada en el fútbol panameño al coronarse campeón de la Liga Panameña de Fútbol y alcanzar su décima estrella. El nuevo título consolida al club como uno de los equipos más exitosos del país.