Javier Baldeolivar: ‘Hay retorno para la economía al invertir en promoción de la salud’

Panamá carece de suficientes políticas de promoción de la salud en materia de alimentos, así lo considera el nutricionista y candidato a diputado del Movimiento Otro Camino (Moca) Javier Eduardo Baldeolivar.

“En la población adulta tenemos siete de cada diez personas con sobrepeso. Esos tres que quedan, no es que están sanos, puede que uno tenga bajo peso o desnutrición. No solo hay desnutrición en los niños sino también en los adultos mayores porque a veces la jubilación no alcanza para comprar suficiente alimento”, explicó el aspirante por el circuito 8-4 este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Señaló, además, que ocho de cada diez niños en el país presentan sobrepeso u obesidad, lo que se ve reflejado en un aumento de enfermedades como diabetes o hipertensión en edades tempranas e implica una mayor sobrecarga del sistema de salud.

Frente a eso, el aspirante de Moca indicó que de llegar a la Asamblea propondrá el establecimiento de normativas que fijen un etiquetado frontal en productos alimenticios, una medida que permitiría por medio de identificaciones claras informar al público sobre el contenido de productos que pueden afectar su salud y guiar mejor sus decisiones al momento de comprar.

“Ya en México y en Chile se ha aplicado y funciona. Se ha reducido el consumo de productos altos en azúcar, sodio, grasas y calorías”, detalló.

Considera que deben implementarse medidas de salud preventiva donde el Estado podría evitar mayores gastos en atender a la población por enfermedades prevenibles con una mejor alimentación. “La ONU hizo un estudio en 76 países y ellos concluyeron que por cada dólar que se invierta en promoción de la salud, hay un retorno en la economía de $7”.

Sobre el manejo de la planilla que controlan los diputados, de llegar a la Asamblea aseguró que el personal a su cargo será contratado “por concurso” y “dependiendo de las necesidades”. “Nuestra curul va a contratar a personas, siempre que sea necesario, no más de 10 personas y va a ser todo por concurso, por méritos. Se va publicar todo en redes sociales y web”.

En cuanto al problema de la desigualdad en Panamá considera que podría reducirse, pero no eliminarse; esto último a su juicio sería lo que denominó como “comunismo”.

