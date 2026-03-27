Juez mantiene archivada la denuncia de calumnia e injuria contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz

El juez de garantía Rodrigo Chiari decidió la mañana de este viernes 27 de marzo mantener archivada la denuncia de calumnia e injuria contra el vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, presentada por Alejandro Miranda, asesor del alcalde Mayer Mizrachi.

La audiencia, que se celebró en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, fue solicitada por el abogado Carlos Carrillo en representación de Miranda.

Este 23 de diciembre de 2025 se ordenó, en primera instancia, el archivo de la denuncia por calumnia e injuria contra Ruiz Díaz.

Ruiz Díaz había hecho declaraciones durante una entrevista el 25 de febrero de 2025 a Radio Panamá respecto a la presentación de una denuncia por usurpación de funciones ante el Ministerio Público referente a un asesor que no tendría la idoneidad para ocupar las funciones que estaba realizando en el municipio.

Además, el vicealcalde declaró que Miranda había entrado al Municipio de Panamá como asesor amigo de Mizrachi, pero que fue asumiendo más funciones, reuniéndose con el personal y participando de juntas directivas.

En esta audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Dania Ríos, de la Sección de Delitos contra el Honor.