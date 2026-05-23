Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 23 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo cierra este sábado 23 de mayo con hechos relevantes en el ámbito local e internacional.

-La dirigente opositora María Corina Machado se reúne la tarde de este 23 de mayo con la diáspora venezolana en la avenida Cuba y calle 32, en la ciudad de Panamá.

-El personal de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente realizó una inspección en un PH ubicado en Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, tras recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades ambientales vinculadas al manejo de residuos líquidos y materiales de pintura.

-El consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) detalló que despidió de manera inmediata al colaborador involucrado en un incidente reportado este viernes 22 de mayo, luego de concluir las investigaciones correspondientes.

-Donald Trump aseguró que se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar un acuerdo de paz relacionado con Irán, en coordinación con varios líderes de Oriente Medio y otras naciones aliadas.

-La Embajada de Estados Unidos en Caracas detalló que se encuentra realizando un ejercicio de respuesta militar como parte de sus protocolos de preparación y seguridad en Venezuela.