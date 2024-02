Las propuestas de los candidatos para salvar la CSS

El plan de Carrizo

La propuesta RM

Las propuestas de Roux

En materia de atención de salud, proponen brindar un abastecimiento adecuado de los medicamentos e insumos médicos, no inferior a 95%, e implementar un programa efectivo de “medicinas garantizadas” para que los asegurados puedan obtener sus medicamentos en una farmacia privada si no hay en la CSS. Además de impulsar la creación de un único centro de compras de medicamentos para la CSS y Minsa, bajo leyes especiales que aseguren el suministro oportuno e ininterrumpido de los medicamentos e insumos médicos a través de compras a escala.

El plan de Arrocha

Los planes de Lombana

Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino (MOCA), contempla la necesidad de no aplicar medidas paramétricas para el sistema de pensiones. Proponen flexibilizar las inversiones que puede hacer la CSS y reducir los gastos innecesarios.

Las propuestas de Gordón

La candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, plantea convocar a un diálogo nacional con la propuesta popular de mantener el sistema solidario, eliminar el segundo pilar (subsistema mixto), no afectar medidas paramétricas en términos de edad de jubilación y densidad de cuotas ni privatizar los fondos de la CSS

Los planes de Torrijos

Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular (PP), considera que no hay soluciones mágicas para el tema del Seguro Social y no hay recetas predeterminadas. Es lo que la sociedad decida, con las cifras en frente, con la verdad y con el propósito de no dejar sin cobrar a los pensionados que están en el sistema y los que vienen. Tenemos que llegar a una solución y allí habrá distintas propuestas y sobre ellas se conseguirá darle estabilidad a la CSS.

Considera que el reto no es solo ver el tema de las pensiones, sino también lograr que los panameños tengan un sistema de salud en la CSS y en el Minsa, que haya una buena integración en los servicios de salud para que funcione y que los panameños recuperen la confianza en el sistema.