Lucy Molinar: ‘El Meduca ya no será la institución donde todos se hacían millonarios’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el proceso de homologación para la adquisición de computadoras portátiles que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca) y los proyectos de infraestructura educativa, como el de la Escuela Normal de Santiago, se ejecutarán con total transparencia, bajo criterios técnicos y sin espacio para intereses particulares.

“Meduca ya dejó de ser la institución con la que todo el mundo se hacía millonario. Lo que cuesta un dólar se va a vender a un dólar, no a más ”, afirmó la ministra.

Molinar explicó que el proceso de homologación para las laptops educativas tuvo que ser ajustado ante la gran demanda de participación.

Según Molinar, se abrió un día adicional y se permitió que quienes no pudieron asistir presentaran observaciones por escrito, garantizando así un proceso más amplio e inclusivo.

“Vamos a escuchar a todo el mundo, pero la decisión es técnica, y lo que le contiene al estudiante, no a los intereses de nadie.”, reiteró.

Un proceso técnico y transparente

La ministra también aclaró que se estableció un precio de referencia bajo para la compra de los dispositivos, ya que el objetivo no es generar ganancias, sino garantizar herramientas tecnológicas accesibles para todos los estudiantes del país.

“Que hemos puesto un precio de referencia bajo, porque esto no es un proyecto para que nadie se haga millonario.”, dijo. “Hay una cosa que se ha pedido, que es que cada aparato, que el estudiante tenga la posibilidad de bajar una aplicación, por ejemplo inteligencia artificial, y poder trabajar con ella en su casa, aunque no tenga internet”, aseguró.

Molinar indicó que los proveedores solicitaron un aumento del precio, pero la propuesta se está evaluando junto con expertos del Instituto Gorgas y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Proyecto de la Escuela Normal de Santiago

Sobre los avances en el proyecto de restauración de la Escuela Normal de Santiago, Molinar recalcó que no se trata de una obra común, sino de un trabajo coordinado con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Histórico, por tratarse de un sitio con alto valor patrimonial.

“ El tema de la escuela normal, no se puede intervenir con proyectos normales, es algo especial. Por eso nos hemos trozado tiempo, porque eso se coordina con patrimonio histórico”, explicó.

Así mismo, la ministra también respondió a las críticas que han circulado en redes sociales sobre los tiempos y criterios del proceso, asegurando que no permitirá presiones ni intereses ajenos al propósito educativo.

“Esto es un tema absolutamente técnico y se va a manejar como debe ser, no importa cuánta presión ponga. Las decisiones que haya que tomar, no las tomo yo.”, subrayó Molinar.

Finalmente, la ministra resaltó que el propósito de estos esfuerzos es garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, recordando el testimonio de una niña de la comarca que participó recientemente en un concurso de inglés.