Movimientos de personal y $57 millones adicionales: las cuentas sin rendir de la Asamblea

Cambios en el personal bajo cuestionamientos y sin suficiente transparencia se siguen registrando en la Asamblea Nacional, a medida que millones de dólares adicionales del erario son destinados a cubrir una planilla que acumula señalamientos por su peso en las arcas del Estado. Solo en 2026, el Órgano Legislativo ha obtenido $155,8 millones, entre los recursos obtenidos por los traslados de partidas aprobados durante el año y lo asignado en su presupuesto, mientras una parte significativa del mismo está destinada al pago de salarios. Mientras que desde agosto se vienen realizando cambios entre el personal administrativo de la Asamblea. El más reciente de estos siendo modificaciones a la estructura de puestos para la revisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Una circular, fechada el 9 de septiembre y firmada por Shirley Castañedas, actual presidenta del Legislativo, advierte al personal de culminar los movimientos y cambios antes del 11 de septiembre, sino los funcionarios perderían sus emolumentos.

En medio de este panorama, la Asamblea ha solicitado al MEF diversos traslados de partidas, uno de los más recientes ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando el ministerio avaló cuatro traslados por un total de $32,1 millones. Y antes de esto, a inicios de septiembre, El MEF también aprobó $25 millones adicionales para el Legislativo de una petición de $68 millones, cuyo destino y justificación no han sido explicados públicamente con claridad hasta la fecha.

La solicitud no contó con la sustentación de la presidenta de la Asamblea en la Comisión de Presupuesto debido a “silencio administrativo”. Este diario pudo conocer que el monto podría ser utilizado para el pago de salarios atrasados a funcionarios bajo los despachos de diversos diputados, correspondiente a la planilla 02 o personal transitorio de la llamada ‘planilla 2020’. Así lo reveló La Estrella de Panamá en ‘Asamblea recibirá otros $25 millones en el secreto del ‘silencio administrativo’’ tras hablar con diputados como Patsy Lee y Janine Prado, ambas de la bancada de Vamos. Estos montos se suman a los recursos asignados al inicio del año mediante el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. De acuerdo con el presupuesto aprobado, la Asamblea Nacional cuenta con $98,7 millones, de los cuales alrededor de $95 millones están destinados al funcionamiento de la institución. La Estrella de Panamá intentó contactar al MEF para conocer las razones tras la aprobación de estos créditos adicionales a la Asamblea de Panamá desde el 9 de septiembre, sin embargo, tras insistir sobre el tema a la entidad, no se ha recibido respuesta. La presidenta de la Asamblea también fue contactada por este medio, pero tampoco respondió.

Funcionarios entran y salen

Además de los recientes trámites de cambios de personal que menciona la circular de la Asamblea, en agosto la nueva presidenta ya había iniciado la transición del personal administrativo. Decenas de funcionarios se encontraron con la sorpresa de que sus ceses de labores ya estaban registrados en Recursos Humanos, pero ese mismo mes 456 nuevos empleados legislativos se incorporaron a la planilla, detalló este medio en la nota periodística ‘La nueva planilla de Shirley Castañedas: 456 funcionarios ingresan a la Asamblea’. De ellos, 420 ocupan puestos eventuales y 36 son permanentes, lo que representa un gasto mensual de $676,679 para una planilla que supera los $7 millones al mes. La mayoría estaría vinculada al despacho de Castañedas y a su circuito.

En septiembre, el despacho de la presidenta contó con 10 funcionarios permanentes, cuyo costo mensual ascendió a $27,925, según información disponible en la herramienta de monitoreo de la planilla permanente de la Asamblea Nacional, desarrollada por la start-up Dumo Corp. Una revisión realizada por La Decana en esta plataforma, que reúne información de las planillas de 60 de los 71 despachos de la Asamblea Nacional, encontró que en septiembre el Legislativo destinó $1,6 millones al personal permanente de estos 60 diputados, que en conjunto sumaban 794 funcionarios. En promedio, cada uno recibe una remuneración mensual superior a $2,000. Entre los diputados con mayor gasto en personal permanente de sus despachos figuran Marcos Castillero, Jaime Vargas, Benicio Robinson y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM). Todos registraron gastos superiores a $50,000 mensuales en este renglón.

¿Quién fiscaliza?

Sin embargo, no es posible confirmar que todos los funcionarios registrados como permanentes en las planillas de los diputados efectivamente trabajen en la institución. Durante las últimas administraciones gubernamentales se ha denunciado la existencia del denominado “cashback” en la Asamblea, un esquema en el que los diputados presuntamente nombran personal bajo la condición de que devuelva una parte o la totalidad del salario recibido. De hecho, el año pasado la Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría a la Asamblea Nacional sobre este tema, que incluyó la implementación de relojes biométricos para registrar la asistencia del personal. Recientemente, la presidenta del Legislativo ha autorizado excepciones a este mecanismo de control, lo que, según los cuestionamientos planteados, podría facilitar la permanencia de las llamadas “botellas” y de funcionarios vinculados a las planillas bajo el esquema de “cashback”.