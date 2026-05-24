Panamá y Marruecos apuestan por integración en comercio, turismo y energías renovable

Panamá y Marruecos avanzan en las conversaciones para consolidar una asociación económica bilateral de mutuo beneficio, en el marco de la Hoja de Ruta de Cooperación Bilateral 2025-2027, adoptada en junio del 2025.

El tema fue discutido durante un encuentro entre Omar Hejira, secretario de Estado encargado del Comercio Exterior de Marruecos y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos realizada del 21 al 23 de mayo.

Las delegaciones evaluaron el alto potencial de colaboración en sectores claves como agricultura y fertilizantes, energías renovables, turismo, logística, conectividad, innovación y formación profesional.