Panamá y Marruecos apuestan por integración en comercio, turismo y energías renovable

Panamá y Marruecos acordaron organizar misiones comerciales recíprocas y encuentros de negocios (B2B) entre los sectores privados panameños y marroquíes.Al mismo tiempo, prometieron incentivar la participación de empresarios y operadores de ambos países en ferias y exposiciones comerciales bilaterales para potenciar la visibilidad y las alianzas estratégicas, e iniciar acercamientos entre los administradores de las zonas logísticas e industriales de Panamá y Marruecos para desarrollar acuerdos de cooperación a largo plazo.También acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto para el seguimiento operativo de los compromisos adquiridos y la identificación de oportunidades comerciales prioritarias.