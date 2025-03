Precariedad en escuelas de Ngäbe Buglé sin respuestas del Meduca

Este medio contactó al Meduca sobre esta situación, sin embargo, al cierre de esta edición no recibió respuesta sobre si las escuelas de Kankintú seguían en este mismo estado o si habían dado respuesta a los reclamos de los profesores.

Según lo detallado en ambas comunicaciones dirigidas al Meduca, que datan del mes de septiembre del año pasado, esta no es la primera vez que se notifican estas problemáticas, tanto en lo referente a la infraestructura de los planteles como a la peligrosidad de los caminos. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta por parte del gobierno.

Mayor partida igual abandono

“Hay un supuesto compromiso por parte de la [actual] ministra, sin embargo no se ha llegado a nada en concreto. En lugar de realizar una planificación para ver como se intervenía estas escuelas, lo que hizo el Meduca fue bajarles el monto que se reconoce a los centros educativos por el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece)”, mencionó la educadora y dirigente de la Asociación de Educadores Veraguenses (Aeve), Yadira Pino a este medio.

Pineda también destacó la ausencia del Departamento de Erradicación de Escuelas Rancho del Meduca para la solución de este problema. No se han tenido resultados positivos en pasadas administraciones y esta parece seguir el mismo camino, señaló el educador.

Pero esto no se logró ni siquiera con la ejecución de más de $108 millones para edificaciones escolares, de acuerdo al reporte de ejecución del presupuesto estatal de 2023 y 2024.

Necesidad urgente

Tanto Pineda como Pino urgen al Meduca crear un plan integral que permita mejorar las condiciones de los centros educativos para los estudiantes de la comarca, así como mejorar la situación de los profesores que son trasladados para impartir clases en estas áreas.

Asimismo, hicieron referencia a las prioridades del Meduca señalando que aunque no se niegan al avance tecnológico no se puede priorizar esto antes que un ambiente adecuado para los estudiantes de las áreas de difícil acceso.

Lo que se espera es que el discurso proveniente del ministerio y Molinar sobre los grandes proyectos y aspiraciones para las escuelas del país se refleje en la realidad de los estudiantes y maestros, incluso aquellos que se encuentran en áreas rurales.

“No podemos normalizar lo que está mal ni aquellos espacios en los que no se respeta la dignidad, la seguridad y el derecho de los niños. En los informes a gritos se pide unas escuelas dignas para|los niños, no se puede priorizar algo que no cambia la realidad de los centros educativos”, concluyó el maestro.

En tanto, los problemas de infrastructura no son exclusivos de la comarca Ngäbe Buglé ya que siete de los 21 centros educativos que el lunes pasado habían quedado rezagados en el inicio de clases, y que el Meduca había prometido iniciarían la jornada hoy, aún se mantendrán sin iniciar el año lectivo debido a problemas con su infraestructura.

De acuerdo al Meduca, el trabajo de mantenimiento a estos colegios seguirá de forma permanente, “debido a que son muchas escuelas que no han sido intervenidas en los últimos años”.