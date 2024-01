La Dirección General de Ingresos (DGI) estima que hay $600 millones de evasión fiscal en materia de impuestos de servicios. El director de la entidad, Publio De Gracia, no quiere dejar huella como un perseguidor, prefiere invitar al contribuyente a que se sume a la digitalización de la factura electrónica de forma voluntaria. Una herramienta tecnológica con la que apuesta recaudar $7,500 millones este año y tal vez dejar las bases sentadas para un nuevo concepto en tributación que se avecina con la economía digital. Esto quiere decir, entrar en un debate de qué tipo de impuesto se debe pagar en Panamá por los servicios que ofrecen diferentes plataformas y los productos que adquirimos del extranjero, de Amazon, por ejemplo. Los informes ya están listos y entregados al Ejecutivo, lo que se espera es la decisión política y la consulta con los contribuyentes al respecto. Es posible que en esta administración no veamos un resultado definitivo al respecto, pero dejarán sentadas las bases para que el próximo gobierno defina este impuesto que puede atraer a las arcas del Estado entre $80 y $100 millones.

¿Cómo piensa mejorar la recaudación para cumplir con los ingresos del presupuesto 2024?

Deberíamos registrar un récord sobre el impuesto sobre la renta y evidentemente vamos a ver cómo va a evolucionar el año, porque la recaudación es clave para el país. El año pasado tuvimos un récord en la recaudación, primera vez que el país logra superar la cifra de $10 mil millones en ingresos corrientes, lo que demuestra que la recaudación sigue manteniendo un crecimiento.

¿Cuál será la estrategia para lograr la recolección de ingresos este año?

Debemos recaudar por lo menos $12 mil millones. Lo importante es que no solo la DGI recauda, hay otras instituciones que lo hacen. También el presupuesto garantiza ingresos no tributarios, por ejemplo, los dividendos instituciones como Tocumen, S.A., la Lotería Nacional de Beneficencia y otras entidades que están recuperando ese ritmo de antes de la pandemia. Los ingresos tributarios son importantes. Debemos recaudar aproximadamente $7 mil millones y la clave está en garantizar el cumplimiento voluntario de los clientes a través del uso de la factura electrónica como único método de facturación durante el 2024, lo que debe reducir la evasión fiscal y de esa manera no necesitamos aumentar impuestos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia para reducir la evasión fiscal para garantizar los impuestos. En este momento tenemos 156 casos en investigación que representan $170 millones.

¿Plantea recaudar $7,500 millones este año?

Eso sería una cifra récord.

¿No es poco?

Evidentemente la estructura tributaria debe ser revisada. Planteo la necesidad de revisar los beneficios tributarios, exoneraciones a diferentes áreas no solamente las especiales relacionadas al pago del Impuesto Tributario de Bienes y Servicios (ITBMS) que desde nuestro punto de vista hay que buscar la forma de incluirlos progresivamente en el cumplimiento tributario.

¿En este momento a cuánto asciende la evasión fiscal?

Hay diferentes cifras que podemos manejar. Te puedo decir que al cierre del 2023 teníamos presupuestado un monto de $600 millones en ITBMS que no hemos alcanzado. Existe un tema de evasión fiscal ahí y en los omisos. Existe el cumplimiento tributario de muchas actividades que no están cumpliendo en entregar los informes y que la factura electrónica va a sustituir eso porque vamos a tener una trazabilidad con la Inteligencia Artificial con el uso de mayor tecnología que ayudará a la administración tributaria para poder fiscalizar e impulsar el cumplimiento voluntario. Ahí vamos a encontrar la posibilidad de fortalecer la recaudación.

¿En qué porcentaje va a mejorar la evasión fiscal?

El combate a la evasión ha mejorado. Recientemente estuvimos en Estados Unidos con el IRS en una importante reunión donde abrimos y revisamos casos que estamos llevando de ciudadanos y empresas panameñas y estadounidenses que ambos estamos revisando el comportamiento de algunos casos importantes para garantizar una administración tributaria con las capacidades y cooperación internacional, para reducir, perseguir y llevar a las instancias correspondientes este tipo de delito. Hay una cooperación internacional más fuerte, que también estamos llevando con Colombia y que queremos que las personas cumplan sus obligaciones facilitando el cumplimiento tributario. Pero aquellas personas que sigan intentando evadir o hacer algo incorrecto en la administración tributaria, que la entidad tenga la capacidad de demostrarla a través del incumplimiento.

Me habla de los casos pendientes pero, ¿tiene un porcentaje de la cifra de evasión fiscal que pretende reducir?

Hemos reducido un 7% u 8% la evasión fiscal. Este no es un tema que se va a ver de inmediato. Hemos adquirido herramientas tecnológicas para reducir la evasión, pero también se trata de la cooperación internacional. Yo espero dejar instalada la factura electrónica. Con este instrumento los casos de incumplimiento y posible evasión fiscal se han reducido en un 15%, que antes era 65% en cumplimiento y ahora estamos en un 92% de cumplimiento con los contribuyentes que usan factura electrónica. Es decir, si nosotros abarcamos a todos los contribuyentes pudiéramos estar reduciendo, obteniendo una tasa de evasión en ITBMS principalmente aproximadamente entre 6% o 7%.

¿Todas las actividades comerciales deben generar facturas electrónicas este año?

Nosotros estamos haciendo una campaña a petición del presidente Laurentino Cortizo de educar de aquí a marzo a todos los contribuyentes para que de manera voluntaria se sumen a la factura electrónica. No existe para los profesionales liberales en este momento, porque eso depende de un decreto, la obligación de la factura electrónica. Esperamos realizarlo en el próximo trimestre, por lo que invitamos a los contribuyentes principalmente a los profesionales liberales o microempresarios a involucrarse y conocer la factura electrónica para que la utilicen.

¿Cuál puede ser la medida para esquivar la factura electrónica?

La idea no es esquivar, sino que sea el método de facturación en Panamá. [Para] el que quiere quitar eso, de alguna manera, creo que lo más importante es educar al contribuyente. Estoy casi seguro de que el contribuyente no busca no cumplir, sino que no cuenta con la información correcta y por eso hemos hecho un gran énfasis en los núcleos de apoyo a la fiscalización en las universidades para dar información y educar para que cumplan con la responsabilidad.

Para que se vaya a otro bolsillo, mejor que se quede en el mío. ¿Cree que esa idea refleja el comportamiento de la evasión fiscal?

Tengo que opinar ahí. Al final puede existir el debate, aunque no quiero entrar en la parte política, pero al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es el Estado, el Tesoro Nacional de todos. Hay que fiscalizar, ser centinelas del uso correcto de los impuestos que pagamos, pero esa expresión de decir: “no voy a pagar, o espero al próximo gobierno”, es el país el que se afecta. Al final, estamos recaudando los ingresos del 2024 no para nosotros o nuestro gobierno, sino para dejar un legado y que el próximo gobierno pueda seguir funcionando en ese espacio en beneficio de los panameños.

¿Por qué adelantarse a recaudar los impuestos del 2024 en el 2023?

Fueron 30 días aproximadamente que se dieron para ese propósito. Se hizo porque, si una persona está al día en el pago del impuesto de inmueble, pero siempre hacen amnistías, moratorias, regularización, quienes cumplen con sus obligaciones, qué premio recibe de la DGI, por decirlo así. Ahí pudimos establecer un plan piloto que consiste en que las personas que están al día puedan adelantar el impuesto de inmueble del año entrante (2024) con un 25% de descuento. Es importante destacar que recaudamos entre $47 y $51 millones en impuesto de inmueble, ese fue el monto que se adelantó en ese rubro y tasa única. Yo sé que no suena a mucho, pero dentro de la cifra de recaudación es una cifra importante.

¿Ese monto ingresó en la contabilidad de recaudación del año pasado?

Correcto en 2023.

Pero de no incentivar ese pago no hubiera llegado a los $10 mil millones porque hay que descontar también el pago de la mina y el terreno que adquirió el Canal de Panamá...

Es ahí donde hay ingresos no regulares, sino extraordinarios que todas las administraciones han ingresado, dinero no contemplado. Esa es parte de la estrategia y del esfuerzo de la administración tributaria. Yo entiendo cuando me hacen ese tipo de preguntas, de que, si se trata de hacer política, etc, pero nosotros en el ministerio de Economía y Finanzas estamos enfocados en el bienestar del país. Es verdad que el ingreso de la mina nos ayudó en la recaudación del año pasado, no hay duda, pero era parte de una estrategia -equivocada o no, mal comunicada o no– eso es parte de un capítulo cerrado.

¿De qué habló con el IRS?

Hablamos con el jefe de investigación criminal del IRS. Tuvimos una excelente relación con ellos, así como con otras administraciones tributarias. Hablamos de diferentes casos que estamos llevando en esta administración tributaria estadounidense. Vamos a hacer en los próximos dos o tres meses, una posible cooperación más contundente. Buscamos la posibilidad de crear un centro de formación con el IRS para los funcionarios e impulsar de una mejor manera investigaciones en materia tributaria a nivel nacional y global. Es muy probable que dejemos ese legado en esta administración.

¿Cuándo será una realidad ese proyecto?

Primero debemos firmar un memorándum de entendimiento, iniciar los procesos para adaptar la idea. Es probable que como administración dejemos avanzado las notas y lugares donde pudiera ubicarse. Lo que buscamos es establecer que la lucha contra la evasión fiscal, y los crímenes relacionados con el mal uso de los tributos, no es una lucha de Panamá, sino del mundo.

¿En qué estado se encuentran las 150 investigaciones que está efectuando sobre evasión?

Bastante adelantado. No puedo dar detalles de contribuyentes, pero hay tres casos actualmente en el Ministerio Público y uno en el Órgano Judicial y varios que vamos a entregar. Estas investigaciones tributarias tienden a demorar. Te cito el caso de una cantante en España que demoró entre siete y diez años, por lo tanto, la investigación toma su tiempo. No quiero adelantarme, la idea no es generar noticias, sino hacer lo correcto.

¿Algunos otros servicios digitales van a tributar?

Nosotros entregamos la parte técnica al Órgano Ejecutivo la información y te explico que cuando uno tiene, por ejemplo, Netflix, en la que cada mes pago un monto, en la mayoría de otros países te cobran la mensualidad y además un impuesto que en Panamá correspondería al ITBMS. Antes yo contrataba otros servicios presenciales, iba a Blockbuster y ahí alquilaba una película, pero pagaba ITBMS. Ese impuesto lo hemos dejado de percibir porque no existen ese tipo de almacenes sino este tipo de plataformas. Lo que nosotros queremos es equilibrar la economía digital en el país.

¿Vamos a pagar impuestos por todas las plataformas que usamos?

A eso vamos. Hay cierta confusión. Si yo tengo un Instagram y no pauto ahí, no tengo que pagar nada. Por tener la cuenta no tengo que pagar. Pero si pago por un servicio de publicidad ahí sí debiese pagar. Porque, por ejemplo, cuando uno entra a la página de una empresa ahora, le sale un anuncio que una empresa pagó en Google para todos los servicios que se brinden en Panamá se van a pagar a la plataforma, pero ni un dólar de esos entra a las arcas del Estado.

Pero gran parte de esas empresas que se anuncian, no son panameñas...

No son generalmente panameñas, pero hay una trazabilidad tecnológica y estamos impulsando un registro de estas empresas globales en Panamá para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y darnos la información de los clientes en Panamá que les pautan. Es un cambio radical.

¿Esa experiencia en otros países, inhibió la publicidad?

Para nada. Simplemente se regularizó. En Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, en todos estos países hay economía digital, pero en Panamá estamos atrasados y tenemos que tomar decisiones al respecto. La recaudación es importante, hemos visto esa trazabilidad, pero también entra en otro tema, las criptomonedas. Están regularizadas y Panamá puede entrar en ese mercado. Las criptomonedas son activos que se negocian a nivel global, pero en Panamá aún no tenemos una ley de criptomonedas que tenemos que sentarnos a establecerla porque de alguna manera podemos participar en ese negocio, pero establecer las reglas del juego. La OCDE, el Gafi y otras instituciones ya establecieron reglas que nosotros tenemos que atenderlas en un futuro inmediato.

¿En cuánto pretende incrementar la recaudación con la economía digital?

Lo que hemos observado analizando a otros países es que debe apuntar entre $80 a $100 millones. Vemos, por ejemplo, en bancos de la localidad hemos solicitado información de cuánto se consume en este tipo de actividades o pagan los panameños en Amazon, Google, y otras, y no se paga impuesto en Panamá. Se paga el impuesto que te brinda el casillero, pero no de lo que estás comprando y es un tema de doble tributación, por eso el debate es un poco más amplio. El tema del debate va a ser, si yo pago el impuesto del ITBMS en Estados Unidos lo tengo que pagar en Panamá también. Entonces hay que buscar dentro de nuestras reglas de juego, porque la economía digital esta evolucionando.

Pero nos va a encarecer los productos...

Hemos perdido, y no estoy tratando de defender que antes las carretas existían y que tengo que mantener ese negocio. Llegaron los autos y es la realidad, y vendrán otras cosas. La economía ha venido adaptándose. Así mismo hay que adaptarnos a las nuevas reglas.

Pero hay que hacerlo de forma inteligente...

Estoy de acuerdo, y consensuada. Nosotros ya tenemos el informe, obviamente es una decisión política que hay que tomar para garantizar primero esa conversación con los contribuyentes, con los usuarios. Porque, así como existían tiendas, que ya desaparecieron, pero que antes se pagaba un impuesto y planillas, el estado ahora tiene que buscar las alternativas. No se trata de cargarle más a los contribuyentes.

¿Veremos una decisión en la presente administración?

Es un informe que ya entregamos al Ejecutivo y le corresponde a ese órgano decidir. Si no lo hacemos nosotros lo dejaremos muy adelantado para el próximo gobierno.