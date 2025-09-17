Críticas por conflicto de intereses en consultoría apuntan a director del MOP en Cuarto Puente

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, fue cuestionado este miércoles por posibles conflictos de intereses en una consultoría de 48 meses por un monto de $ 770,400.00 dólares.

Se trata de un procedimiento excepcional, es decir, otorgado sin licitación pública, en favor de la empresa Construcciones, Diseños y Consultoría, S.A. (CODICO), en concepto de la contratación de consultoría externa para el diseño y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.

El consultor, sería nada menos que Manuel Alvarado, actual director del proyecto en el MOP y suscriptor de CODICO.

El asunto salió a la luz ayer tras las preguntas de la diputada de Janine Prado durante las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Allí la diputada cuestionó a Andrade sobre por qué se le tramitaba un contrato bajo procedimiento excepcionall a una empresa vinculada al actual director, catalogándolo como un conflicto de intereses.

“Eso no se llegó a finiquitar”, dijo el ministro a Prado, quien confirmó que procedimiento se tramitó.

Sin embargo, pese a lo dicho por Andrade, este medio corroboró que al momento de la comparecencia del ministro, en el portal de Panamá Compra aún se mantenía en el pliego de cargos número 2025-0-09-01-08-PE-000058, que el proceso estaba bajo el estado de: “por autorizar”, situación en el que se prevé los refrendos de los contratos.

En el pliego de cargos no se registraba el proceso ni suspendido ni cancelado, estados correspondientes a un freno definitivo de cualquier trámite de esta naturaleza.

Con fecha de publicación del 30 de mayo del presente año, Alvarado sale en el pliego de cargos con su cédula, como el consultor propuesto por la empresa. Esto, ocho meses después de asumir el cargo de director de la mega obra en septiembre de 2024, momento en el que dejó el puesto de presidente de CODICO, según su cuenta de personal de Linkedin.

“Eso se trató de hacer, pero no se llegó a realizar”, reconoció Andrade ante los diputados, reiterando que el mismo “no se finiquitó”.

El emblemático proyecto, pensado para aliviar parte del caos vehicular entre la ciudad capital y Panamá Oeste, ha estado salpicado en los últimos años por denuncias de sobrecostos y malos manejos heredadas de la Administración Cortizo, y cuyas estimaciones de fondos adicionales rondan los $1,840 millones de dólares.

La obra, envuelta en retrasos y polémicas de diseño, es construida por un consorcio integrado por las empresas China Harbour Engineering Company y China Communications Construction Company. Se espera que esté lista para agosto de 2028, a un costo de final aproximado de $2,047 millones de dólares.