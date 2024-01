Fiscalía del PRD cita a Martín Torrijos a diligencia de práctica de pruebas, dentro del proceso de expulsión en su contra

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos confirmó esta noche que la fiscalía general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le comunicó que el proceso de expulsión en su contra continúa.

Fuentes a lo interno del PRD informaron que la fiscalía del partido le comunicó a Torrijos que para este jueves 11 de enero a las 4:30 p.m., se realizará una diligencia de práctica probatoria para lo cual deberá acudir el ex gobernante.

Según la fuente, el proceso de expulsión de Torrijos, quien aún forma parte del PRD, a pesar de ser aspirante presidencial del PP, está en una fase final de práctica de pruebas.

“Hoy me notificaron de que el proceso continúa, pero les voy a decir la verdad, me da totalmente igual. No tienen autoridad moral alguna, están totalmente descalificadas estas autoridades ante el pueblo panameño, no me representan, no nos representan, no son torrijistas y realmente que hagan lo que les da la gana con ese proceso, que hagan lo que quieran”, dijo.

Destacó que han desvirtuado el propósito con el cual fue creado un partido político por su padre el general Torrijos, “un partido político que hoy día, de eso no es ni siquiera una caricatura, realmente que hagan lo que quieran, que me expulsen, me da totalmente igual ellos”