Añadió que “la consigna de nuestros detractores es no vas, y tienen razón porque con nosotros no vas a estar sin empleo, no vas a tener baja jubilación, no vas a ver cierre de calles, no vas a perder tus cosechas, no vas a pagar por tus medicamentos, no vas a ver obras abandonadas, no vas a ver Panamá sin futuro”.